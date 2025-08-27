المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
نيوكاسل لا يستسلم.. عرض ثالث لتعويض إيزاك من وولفرهامبتون

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:20 م 27/08/2025
إيزاك

إيزاك - مهاجم نيوكاسل يونايتد

يواصل نادي نيوكاسل يونايتد سعيه نحو ضم مهاجم جديد هذا الصيف، ليجهز عرضًا رسميًا ثالثًا لوولفرهامبتون ووندرز من أجل تعويض خدمات السويدي ألكسندر إيزاك الذي أعلن في وقت سابق رغبته في الرحيل عن ملعب سانت جيمس بارك.

وغاب ألكسندر إيزاك عن مباراتي نيوكاسل يونايتد في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، عندما تعادل فريق المدرب إيدي هاو دون أهداف مع أستون فيلا قبل أن يخسر (3-2) أمام ليفربول.

نيوكاسل لا يستسلم مع وولفرهامبتون

بحسب شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية، يتمسك نيوكاسل يونايتد بضم يورجن ستراند لارسن صاحب الـ25 عامًا من وولفرهامبتون.

وكان نيوكاسل قدم عرضًا رسميًا بـ50 مليون جنيه إسترليني لوولفرهامبتون من أجل الحصول على خدمات المهاجم النرويجي، ما قوبل بالرفض، ليحسن عرضه، مضيفًا 5 ملايين أخرى.

ورفض وولفرهامبتون عرض نيوكاسل الثاني المقدر بـ55 مليون جنيه إسترليني.

وشددت الشبكة البريطانية على أن نيوكاسل يجهز حاليًا لتقديم عرض ثالث إلى وولفز بـ60 مليون إسترليني، حيث يحظى ستراند لارسن بإعجاب إيدي هاو.

ولعب يورجن ستراند لارسن 41 مباراة رسمية مع وولفرهامبتون ووندرز، سجل خلالها 16 هدفًا وصنع 5 أخرى.

12 مهاجما

فاوض نيوكاسل طيلة الصيف 12 مهاجمًا من أجل تعويض خدمات إيزاك، لكنه لم ينجح في حسم أي من تلك الصفقات، كالتالي:

- بنيامين سيسكو: فضل الانضمام لمانشستر يونايتد

- ألكسندر ميتروفيتش: لم يحسم مستقبله بعد مع الهلال

- جونزالو راموس: المفاوضات تعقدت مع باريس سان جيرمان

- راندال كولو مواني: يرغب في العودة إلى يوفنتوس

- نيكولاس جاكسون: لم يستقر على الوجهة المقبلة بعد تشيلسي

- يورجن ستراند لارسن: وولفرهامبتون رفض عرضًا رسميًا من نيوكاسل

- هوجو إيكيتيكي: فضل الانضمام إلى ليفربول

- يوان ويسا: برينتفورد رفض كل عروض نيوكاسل

- ليام ديلاب: فضل الانضمام إلى تشيلسي

- ماتياس كونيا: فضل الانضمام إلى مانشستر يونايتد

- برايان مبيومو: فضل الانضمام إلى مانشستر يونايتد

- جواو بيدرو: فضل الانضمام إلى تشيلسي

مباراة نيوكاسل القادمة
الدوري الإنجليزي نيوكاسل يونايتد وولفرهامبتون

