المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رومانو: الاتفاق تم.. جارناتشو إلى تشيلسي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:48 م 28/08/2025
جارناتشو

جارناتشو

توصل نادي تشيلسي، إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد، لضم أليخاندرو جارناتشو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأبدى جارناتشو رغبته في الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد، والانضمام إلى تشيلسي خلال الصيف الجاري.

إتمام الاتفاق حول انتقال جارناتشو إلى تشيلسي

وكشف فابريزيو رومانو، عن إتمام الاتفاق بين تشيلسي ومانشستر يونايتد، حول ضم جارناتشو.

وينضم جارناتشو إلى تشيلسي مقابل 40 مليون إسترليني، بالإضافة إلى 10% نسبة إعادة بيع.

وأوضح رومانو الصحفي المختص في سوق الانتقالات، أن العقود بين تشيلسي ومانشستر يونايتد تم توقيعها للتو بين جميع الأطراف.

وخرج جارناتشو من حسابات روبن أموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، خلال الموسم الجاري، ليبدي اللاعب الأرجنتيني رغبته في الانتقال تشيلسي.

وتلقى جارناتشو العديد من العروض خلال الصيف الجاري، لكنه تمسك بالانتقال إلى تشيلسي.

الصفقة التاسعة.. جارناتشو على أعتاب تشيلسي

الصفقة التاسعة لتشيلسي

وأبرم تشيلسي 8 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية، ليصبح جارناتشو الصفقة التاسعة في حال إتمامها.

وشارك جارناتشو في 198 مباراة مع مانشستر يونايتد في مختلف البطولات والمسابقات، حيث سجل 49 هدفًا وصنع 32 آخرين.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

مباراة تشيلسي القادمة
مانشستر يونايتد تشيلسي جارناتشو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg