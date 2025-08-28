رومانو: الاتفاق تم.. جارناتشو إلى تشيلسي

توصل نادي تشيلسي، إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد، لضم أليخاندرو جارناتشو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأبدى جارناتشو رغبته في الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد، والانضمام إلى تشيلسي خلال الصيف الجاري.

إتمام الاتفاق حول انتقال جارناتشو إلى تشيلسي

وكشف فابريزيو رومانو، عن إتمام الاتفاق بين تشيلسي ومانشستر يونايتد، حول ضم جارناتشو.

وينضم جارناتشو إلى تشيلسي مقابل 40 مليون إسترليني، بالإضافة إلى 10% نسبة إعادة بيع.

وأوضح رومانو الصحفي المختص في سوق الانتقالات، أن العقود بين تشيلسي ومانشستر يونايتد تم توقيعها للتو بين جميع الأطراف.

وخرج جارناتشو من حسابات روبن أموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، خلال الموسم الجاري، ليبدي اللاعب الأرجنتيني رغبته في الانتقال تشيلسي.

وتلقى جارناتشو العديد من العروض خلال الصيف الجاري، لكنه تمسك بالانتقال إلى تشيلسي.

الصفقة التاسعة.. جارناتشو على أعتاب تشيلسي

الصفقة التاسعة لتشيلسي

وأبرم تشيلسي 8 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية، ليصبح جارناتشو الصفقة التاسعة في حال إتمامها.

وشارك جارناتشو في 198 مباراة مع مانشستر يونايتد في مختلف البطولات والمسابقات، حيث سجل 49 هدفًا وصنع 32 آخرين.