الصفقة التاسعة.. جارناتشو على أعتاب تشيلسي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:05 م 27/08/2025
جارناتشو

جارناتشو على أعتاب تشيلسي

أصبح اللاعب الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو قريبًا من الانضمام لتشيلسي هذا الصيف، بحسب ما ذكرت آخر المستجدات الصحفية، اليوم الأربعاء.

جارناتشو الذي لعب طيلة مسيرته الاحترافية مع كرة القدم لمانشستر يونايتد، لم يعد له مكان في ملعب أولد ترافورد هذا الموسم، بعدما خرج من حسابات المدرب البرتغالي روبن أموريم.

جارناتشو على أعتاب تشيلسي

وبحسب شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية، بات تشيلسي قريبًا من ضم جارناتشو.

وأوضحت في تقريرها: "من المنتظر أن يتفق تشيلسي مع مانشستر يونايتد قريبًا.. يونايتد قدر قيمة اللاعب بـ50 مليون جنيه إسترليني، لكن تشيلسي يرى أن هذا مبلغ أعلى مما هو مستعد لدفعه".

وشددت على أن تشيلسي يثق من قدرته على حسم صفقة جارناتشو قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية، الإثنين المقبل.

وعن موقف جارناتشو، زادت: "اللاعب رفض عروضًا رسمية من أندية أخرى لأنه يريد الانتقال إلى تشيلسي فقط".

وكان مانشستر يونايتد عرض جارناتشو للبيع، لذا لا يتدرب صاحب الـ21 عامًا مع فريق أموريم في الوقت الحالي.

الصفقة التاسعة

نجح تشيلسي في حسم 8 صفقات هذا الصيف، على النحو الآتي:

- جواو بيدرو من برايتون: 63.7 مليون يورو

- جيمي جيتينز من بوروسيا دورتموند: 56 مليون يورو

- جوريل هاتو من أياكس: 44.1 مليون يورو

- ليام ديلاب من إيبسويتش تاون: 35.5 مليون يورو

- إستيفاو من بالميراس: 34 مليون يورو

- داريو إيسوجو من سبورتينج لشبونة: 22.2 مليون يورو

- مامادو سار من ستراسبورج: 14 مليون يورو

- كيندري بايز من إنديبندينتي ديل فالي: 10 مليون يورو (أعير إلى ستراسبورج)

مباراة تشيلسي القادمة
