جلاسنر: لا بد أن يبقى جويهي في كريستال بالاس

أكد أوليفر جلاسنر المدير الفني لفريق كريستال بالاس، أنه لا بد من بقاء مارك جويهي مدافع الفريق.

ويحظى جويهي باهتمام عديد الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ومن بينها ليفربول.

جويهي جزء أساسي من نجاحات كريستال بالاس

وقال جلاسنر خلال المؤتمر الصحفي: "من جانبي، يجب أن يظل جويهي لاعبًا في كريستال بالاس، لأنه من غير الممكن في الوقت الحالي العثور على بديل لمارك جويهي الذي يمكنه اللعب مباشرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، كونه لاعبًا أساسيًا، ويكون ثابتًا".

وأضاف: "عندما نرى أساس نجاحنا في الأشهر القليلة الماضية، فهو دفاعنا، مارك جزء أساسي."

وأتم: "الحصول على البديل المناسب الآن يكاد يكون مستحيلًا".

ورفض كريستال بالاس رحيل مارك جويهي إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وينتهي عقد جويهي مع كريستال بالاس بنهاية الموسم الجاري.

وتوج كريستال بالاس ببطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الدرع الخيرية، لأول مرة في تاريخ النادي.

ويلعب كريستال بالاس أمام أستون فيلا، يوم الأحد المقبل على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.