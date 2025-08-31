العودة إلى غانا.. لقطات من زيارة دوكو لـ"ملك الأشانتي" في قبيلة الذهب

يستعد النجم المصري محمد صلاح لخوض جولة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يضرب ليفربول موعدًا مع أرسنال.

وتتجه أنظار الساحرة المستديرة إلى ملعب "أنفيلد" من أجل متابعة القمة المرتقبة بين ليفربول وأرسنال والمقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء يوم الأحد.

وتقام مباراة ليفربول وأرسنال ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول ضد أرسنال

وستكون قمة الأحد مليئة بالإثارة نظرًا لقوة المنافسة بين الفريقين من أجل مواصلة الانتصارات في بريميرليج.

وكان ليفربول بدأ مشواره في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بالفوز على بورنموث بنتيجة 4-2، ثم انتصر على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-2.

كما حقق أرسنال الفوز على مانشستر يونايتد (1-0)، وليدز يونايتد (5-0).

أرقام محمد صلاح ضد أرسنال

يعد أرسنال أحد ضحايا صلاح المفضلين، حيث هز شباكه بـ11 هدفا وصنع 4 في 18 مباراة ضد الجانرز (بما في ذلك هدفا بقميص تشيلسي).

ولا يتفوق على صلاح في عدد الأهداف ضد أرسنال سوى هاري كين (14 هدفا)، وواين روني (12 هدفا).

ويسعى صلاح لتسجيل هدفا أو أكثر في شباك أرسنال من أجل تحطيم رقم روني والاقتراب من هاري كين في قائمة الأكثر تسجيلًا ضد الجانرز.

ويحتاج النجم المصري أيضًا لهدف حتى ينفرد بالمركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي، حيث يمتلك 187 هدفا متساويا مع أندي كول.

