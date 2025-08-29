يستعد نادي ليفربول لخوض قمة مرتقبة ومثيرة ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي "2025-2026".

وتتجه أنظار الساحرة المستديرة إلى ملعب "أنفيلد" من أجل متابعة القمة المرتقبة بين ليفربول وأرسنال والمقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء يوم الأحد.

وتقام مباراة ليفربول وأرسنال ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرسنال ضد ليفربول

وستكون قمة الأحد مليئة بالإثارة نظرًا لقوة المنافسة بين الفريقين من أجل مواصلة الانتصارات في بريميرليج.

وكان ليفربول بدأ مشواره في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بالفوز على بورنموث بنتيجة 4-2، ثم انتصر على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-2.

كما حقق أرسنال الفوز على مانشستر يونايتد (1-0)، وليدز يونايتد (5-0).

هوغو إيكيتيكي يبحث عن رقم غائب منذ 133 عاما

ينتظر مهاجم ليفربول إيكيتيكي رقما تاريخيا لم يحدث منذ ما يقارب من 133 عاما.

وذكر ليفربول عبر موقعه الرسمي أن هوجو إيكيتيكي يمكن أن يكون أول لاعب في ليفربول منذ جون ميلر في 1892-1893 يسجل في أول أربع مباريات له مع ليفربول.

وكان إيكيتيكي سجل هدفا في خسارة ليفربول أمام كريستال بالاس بنهائي الدرع الخيرية بركلات الترجيح.

وأحرز - المهاجم القادم من آينتراخت فرانكفورت- هدفا في فوز ليفربول على بورنموث (4-2)، وآخر في شباك نيوكاسل يونايتد (3-2).