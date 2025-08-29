يخوض ليفربول مواجهة من العيار الثقيل في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يضرب موعدًا مع أرسنال.

وتتجه أنظار الساحرة المستديرة إلى ملعب "أنفيلد" من أجل متابعة القمة المرتقبة بين ليفربول وأرسنال والمقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء يوم الأحد.

وتقام مباراة ليفربول وأرسنال ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول ضد أرسنال

وستكون قمة الأحد مليئة بالإثارة نظرًا لقوة المنافسة بين الفريقين من أجل مواصلة الانتصارات في بريميرليج.

وكان ليفربول بدأ مشواره في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بالفوز على بورنموث بنتيجة 4-2، ثم انتصر على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-2.

كما حقق أرسنال الفوز على مانشستر يونايتد (1-0)، وليدز يونايتد (5-0).

ليفربول لا يفوز في آخر 6 مباريات ضد أرسنال

لم يحقق ليفربول أي فوز في آخر 6 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز ضد أرسنال (تعادل في أربع وخسر اثنتين).

وتعد هذه هي أطول سلسلة للريدز دون فوز أمام الجانرز منذ ثماني مباريات متتالية دون فوز بين أكتوبر الأول 2007 وأبريل 2011.

وفاز الريدز في 25 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز ضد أرسنال، بينما فاز الجانرز في 23 مباراة وانتهت 23 مباراة بالتعادل.

ولم يخسر فريق أرني سلوت في آخر 18 مباراة بالدوري الممتاز على ملعب أنفيلد، منذ الهزيمة أمام نوتنجهام فورست (1-0 في سبتمبر 2024).

