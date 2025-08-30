المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

الرد مستمر على جوارديولا.. جريليش يقدم هدية ثالثة في إيفرتون

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:26 م 30/08/2025
جريليش

جريليش رفقة إيفرتون

واصل جاك جريليش تقديم الهدايا في نادي إيفرتون، ردًا على المدرب الإسباني بيب جوارديولا الذي أصر على رحيل اللاعب الإنجليزي عن صفوف مانشستر سيتي هذا الصيف.

وأعار مانشستر سيتي خدمات جريليش إلى إيفرتون حتى يونيو المقبل 2026.

هدايا جريليش في إيفرتون

استطاع جريليش أن يظهر بالمستوى المأمول منه منذ الدقيقة الأولى مع إيفرتون.

وشارك جريليش لأول مرة مع إيفرتون من مقاعد البدلاء خلال الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي ضد ليدز يونايتد، ثم ظهر أساسيًا في المباراتين التاليتين.

ومع الظهور الأساسي الأول رفقة إيفرتون، استعاد جريليش بريقه المفقود في مانشستر سيتي على الفور، ليصنع هدفين في فوز فريق ديفيد مويس (2-0) على برايتون.

وعاد جريليش إلى صناعة الأهداف مجددًا، ليمرر كرة حاسمة برأسه في مباراة إيفرتون الجارية، اليوم السبت، أمام وولفرهامبتون ووندرز، مقدمًا هدية لزميله بيتو.

الرد على جوارديولا

أصبح جريليش لاعبًا احتياطيًا في فريق بيب جوارديولا بدءًا من موسم 2023-2024.

وقال جريليش في وقت سابق عن معاناته في مانشستر سيتي في تصريحات لشبكة ذا أثليتك: "كان الأمر صعبًا.. قضيت موسمًا جيدًا (2022-2023) وكنت أحد اللاعبين الأساسيين في الفريق، لكن الوضع تغير".

وفي مطلع هذا الصيف، استبعد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، جريليش من قائمة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2024، مطالبًا اللاعب بالبحث عن نادٍ جديد.

وعلق جوارديولا على استبعاد جريليش بقوله لشبكة سيتي إكسترا: "خضت نقاشًا مع إدارة مانشستر سيتي ثم اتفقنا على استبعاد اللاعب.. إنه لاعب استثنائي، لكن السبب الوحيد لعدم مشاركتي هو أنا بالطبع".

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي إيفرتون بيب جوارديولا جاك جريليش

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

