واصل جاك جريليش تقديم الهدايا في نادي إيفرتون، ردًا على المدرب الإسباني بيب جوارديولا الذي أصر على رحيل اللاعب الإنجليزي عن صفوف مانشستر سيتي هذا الصيف.

وأعار مانشستر سيتي خدمات جريليش إلى إيفرتون حتى يونيو المقبل 2026.

هدايا جريليش في إيفرتون

استطاع جريليش أن يظهر بالمستوى المأمول منه منذ الدقيقة الأولى مع إيفرتون.

وشارك جريليش لأول مرة مع إيفرتون من مقاعد البدلاء خلال الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي ضد ليدز يونايتد، ثم ظهر أساسيًا في المباراتين التاليتين.

ومع الظهور الأساسي الأول رفقة إيفرتون، استعاد جريليش بريقه المفقود في مانشستر سيتي على الفور، ليصنع هدفين في فوز فريق ديفيد مويس (2-0) على برايتون.

وعاد جريليش إلى صناعة الأهداف مجددًا، ليمرر كرة حاسمة برأسه في مباراة إيفرتون الجارية، اليوم السبت، أمام وولفرهامبتون ووندرز، مقدمًا هدية لزميله بيتو.

الرد على جوارديولا

أصبح جريليش لاعبًا احتياطيًا في فريق بيب جوارديولا بدءًا من موسم 2023-2024.

وقال جريليش في وقت سابق عن معاناته في مانشستر سيتي في تصريحات لشبكة ذا أثليتك: "كان الأمر صعبًا.. قضيت موسمًا جيدًا (2022-2023) وكنت أحد اللاعبين الأساسيين في الفريق، لكن الوضع تغير".

وفي مطلع هذا الصيف، استبعد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، جريليش من قائمة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2024، مطالبًا اللاعب بالبحث عن نادٍ جديد.

وعلق جوارديولا على استبعاد جريليش بقوله لشبكة سيتي إكسترا: "خضت نقاشًا مع إدارة مانشستر سيتي ثم اتفقنا على استبعاد اللاعب.. إنه لاعب استثنائي، لكن السبب الوحيد لعدم مشاركتي هو أنا بالطبع".