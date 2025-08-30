المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ماريسكا: إصابة ديلاب خطيرة.. وتشيلسي قد يتعاقد مع مهاجم جديد في الصيف

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:03 م 30/08/2025
ديلاب

إصابة ديلاب في مباراة تشيلسي وفولهام

فتح المدير الفني الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب نادي تشيلسي، اليوم السبت، الباب أمام التعاقد مع مهاجم جديد هذا الصيف، بعد إصابة المهاجم ليام ديلاب.

وأصيب ليام ديلاب أثناء مشاركته في مباراة فوز تشيلسي (2-0) على فولهام، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن الجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي.

مؤتمر ماريسكا بعد الفوز على فولهام

وقال ماريسكا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي، بحسب ما نشر موقع فوتبول لندن: "إصابة ديلاب لا تبدو جيدة.. كان يركض بأقصى سرعة ثم تعرض لتمزق في العضلة الخلفية، وهذا يتطلب عدة أسابيع".

وأضاف مدرب تشيلسي: "عندما تملك مهاجمين اثنين فهذا كاف، لكن عندما يتعرض أحدهما لإصابة طويلة، فربما لا يكون ذلك كافيًا".

وفي سياق منفصل، أكمل: "سعيد جدًا بالحصول على 7 نقاط من 3 مباريات.. ربما لم أكن سعيدًا بعد الشوط الأول لأننا لم نلعب الكرة التي أردناها، لكن في الشوط الثاني كنا جيدين جدًا بالكرة".

قبل أن يختتم: "أداء دفاع تشيلسي كان جيدًا جدًا.. توسين أدرابيويو كان رائعًا منذ الموسم الماضي، وكذلك تشالوباه منذ عودته في يناير".

هجوم تشيلسي

يضم تشيلسي، مهاجمين انضما هذا الصيف، هما البرازيلي جواو بيدرو من برايتون والإنجليزي ليام ديلاب من إيبسويتش تاون.

ويتخلص تشيلسي من خدمات المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون، خلال ساعات، إذ اقترب من إتمام انضمامه إلى بايرن ميونخ، كما أعلن ميلان في وقت سابق التعاقد مع المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو.

كما يبحث تشيلسي عن نادٍ جديد لدافيد داترو فوفانا الذي خاض 4 مباريات فقط مع الفريق الأول، دون أن يسجل أو يصنع.

وأصبح تشيلسي في حاجة لخدمات مهاجم جديد هذا الصيف، مع تبقي 48 ساعة على نهاية سوق الانتقالات في إنجلترا.

مباراة تشيلسي القادمة
تشيلسي الدوري الإنجليزي إنزو ماريسكا

