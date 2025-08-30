المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"هدايا الخصوم".. مانشستر يونايتد يحقق رقما غريبا بسبب الأهداف العكسية

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:11 م 30/08/2025
مانشستر يونايتد ضد بيرنلي

مانشستر يونايتد ضد بيرنلي

أنهى مانشستر يونايتد أحداث الشوط الأول ضد بيرنلي متقدمًا بنتيجة 1-0 في المباراة المقامة، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره بيرنلي على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

طالع نتائج مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي من هنا

وجاء هدف يونايتد ضد بيرنلي بالنيران الصديقة، حيث سجله بالخطأ لاعب بيرنلي جوش كولين.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها مانشستر يونايتد بفضل لاعبي الخصوم.

وحدث ذلك في لقاء فولهام بالجولة الثانية عندما سجل رودريجو مونيز هدف مانشستر يونايتد خلال التعادل (1-1).

ووفقًا لشبكة "أوبتا" المتخصصة في الأرقام والإحصائيات فإن مانشستر يونايتد هو أول فريق على الإطلاق في الدوري الإنجليزي يسجل أول هدفين له في الموسم عن طريق أهداف عكسية من الخصم.

 

 

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي بيرنلي

التعليقات

