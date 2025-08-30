المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
اتفاق شبه كامل.. ما الذي يعطل انتقال دوناروما إلى مانشستر سيتي؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:07 م 30/08/2025
جانلويجي دوناروما حارس باريس

جيانلويجي دوناروما

بات الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى باريس سان جيرمان، على أعتاب الانتقال إلى مانشستر سيتي مقابل نحو 30 مليون يورو، غير أن إتمام الصفقة ما زال معلقًا على مصير الحارس البرازيلي إيدرسون، المرشح للرحيل إلى جالطة سراي التركي.

رحيل إيدرسون شرط أساسي لإتمام الصفقة

وبحسب تقارير موقع CaughtOffside، توصل مانشستر سيتي إلى اتفاق شبه كامل مع باريس سان جيرمان حول قيمة الصفقة، بعدما خفض النادي الفرنسي مطالبه المالية من 50 مليون يورو إلى نحو 26-30 مليون يورو.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز تشيلسي ويونايتد

كما أن الحارس الإيطالي وافق بالفعل على الشروط الشخصية مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، رافضًا تجديد عقده مع باريس سان جيرمان بعد شعوره بخيبة أمل من طريقة التعامل معه.

في المقابل، لا يزال مانشستر سيتي بحاجة إلى إتمام رحيل إيدرسون قبل إغلاق سوق الانتقالات، حيث تجري مفاوضات متقدمة مع جالطة سراي لضم الحارس البرازيلي.

وبمجرد حسم الصفقة، سيكون الطريق ممهداً لانتقال دوناروما إلى ملعب الاتحاد.

تشيلسي يراقب موقف دوناروما

من جانب آخر، ارتبط اسم تشيلسي أيضًا بالحارس الدولي الإيطالي، إذ حاول "البلوز" مراقبة وضعه تحسبًا لاقتناص الفرصة، إلا أن المؤشرات الحالية ترجح بقاءهم بعيدًا عن الصفقة، خصوصًا بعد أن أبدى المدرب إنزو ماريسكا قناعته بالاعتماد على روبرت سانشيز كحارس أول.

طالع مواعيد مباريات اليوم من هنا

يذكر أن مانشستر يونايتد أبدى اهتمامًا سابقًا بالتعاقد مع دوناروما، لكن أولوياته تغيرت نحو التفاوض مع الحارس البلجيكي سين لامينز من أنتويرب.

ومع اقتراب غلق نافذة الانتقالات، تبقى كل الأنظار موجهة إلى مستقبل إيدرسون، باعتباره الحلقة الأخيرة التي تفصل دوناروما عن ارتداء قميص مانشستر سيتي.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي تشيلسي مانشستر يونايتد باريس سان جيرمان مانشستر سيتي جالطة سراي إيدرسون جيانلويجي دوناروما انتقالات صيفية

