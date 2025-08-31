المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رسميًا.. ليفربول يعلن تمديد عقد جاكبو

محمد همام

كتب - محمد همام

07:18 م 30/08/2025
جاكبو

كودي جاكبو لاعب ليفربول

أعلن نادي ليفربول مساء اليوم السبت، تمديد عقد لاعبه الهولندي كودي جاكبو لفترة طويلة الأمد.

وكان صاحب الـ26 عامًا قد انتقل إلى ليفربول قادمًا من بي إس في آيندهوفن في يناير 2023، حيث كان يرتبط بعقد حتى صيف 2028.

ومنذ انتقاله إلى "الريدز"، شارك جاكبو في 131 مباراة، وسجل 42 هدفًا وقدّم 16 تمريرة حاسمة.

وقال جاكبو في تصريحات للموقع الرسمي: "إنه لأمر رائع أن أمدد عقدي هنا في هذا النادي الرائع. أنا ممتن للغاية، وآمل أن أتمكن من رد الجميل في المزيد من اللحظات الجميلة".

وأضاف الدولي الهولندي: "أشعر وكأنني في بيتي، وعائلتي تشعر كما لو أنها في بيتها، وهذا قرار مهم دائمًا. إنهم يشعرون بالسعادة. أنا سعيد جدًا في النادي، مجموعة رائعة، وزملاء رائعون، لذا فإن الحياة المحيطة بكرة القدم رائعة جدًا، وأستمتع بكل لحظة فيها. أنا ممتن جدًا لأنني أستطيع تمديد عقدي".

موقعة منتظرة بين ليفربول وآرسنال

من المقرر أن يلعب ليفربول ضد آرسنال مساء غدٍ الأحد، في إطار قمة الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي نسخة موسم 2025-2026.

ويمتلك كل فريق 6 نقاط، حيث فاز ليفربول على بورنموث بنتيجة 4-2، ثم نيوكاسل بنتيجة 3-2.

في المقابل، فاز آرسنال على مانشستر يونايتد بنتيجة 1-0، ثم ليدز يونايتد بنتيجة 5-0.

الدوري الإنجليزي ليفربول آرسنال جاكبو

