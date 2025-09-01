سكاي: كريستال بالاس يحدد مطالبه لرحيل جويهي إلى ليفربول

حدد نادي كريستال بالاس، مطالبه المادية للموافقة على رحيل مارك جويهي مدافع الفريق إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقدّم نادي ليفربول عرضًا إلى كريستال بالاس بقيمة 35 مليون إسترليني، بالإضافة 10% نسبة إعادة بيع، لضم جويهي خلال الصيف الجاري.

كريستال بالاس يحدد مطالبه

ووفقًا لشبكة سكاي سبورتس العالمية، فإن كريستال بالاس حدد 40 مليون إسترليني للموافقة على رحيل جويهي إلى ليفربول.

وأوضح التقرير، أن كريستال بالاس من الممكن أن يوافق على رحيل جويهي مقابل 35 مليون إسترليني بالإضافة إلى 5 ملايين إضافات.

ولم يتبقى سوى يومين فقط على غلق سوق الانتقالات الصيفي في الدوري الإنجليزي.

جلاسنر: لا بد أن يبقى جويهي في كريستال بالاس

وكان أوليفر جلاسنر المدير الفني لنادي كريستال بالاس، قد أكد على ضرورة بقاء جويهي في صفوف الفريق خلال الموسم الجاري.

وقال جلاسنر خلال المؤتمر الصحفي: "من جانبي، يجب أن يظل جويهي لاعبًا في كريستال بالاس، لأنه من غير الممكن في الوقت الحالي العثور على بديل لمارك جويهي الذي يمكنه اللعب مباشرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، كونه لاعبًا أساسيًا، ويكون ثابتًا".

وينتهي عقد جويهي مع كريستال بالاس بنهاية الموسم الجاري.

وتوج كريستال بالاس ببطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الدرع الخيرية، لأول مرة في تاريخ النادي.