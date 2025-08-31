صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

سكاي سبورتس

دراما يونايتد

نجا مانشستر يونايتد من صدمة جديدة بعد أن اقتنص فوزا قاتلا على بيرنلي بنتيجة 3-2 في الدوري الإنجليزي.

ولم يحافظ يونايتد على تقدمه "مرتين" أمام بيرنلي، وكانت النتيجة تشير إلى 2-2 حتى جاء الوقت بدل الضائع عندما تم احتساب ضربة جزاء سجلها برونو في الدقيقة 90+7.

وحقق الشياطين الحمر الانتصار الأول في بريميرليج بعد الخسارة أمام أرسنال والتعادل مع فولهام.

وكان مانشستر يونايتد تعرض لنكسة منذ أيام بعدما ودع كأس كاراباو أمام فريق درجة ربعة (جريمبسي تاون).

غضب فولهام

انفجر مدرب فولهام ماركو سيلفا غضبا بعد إلغاء هدف جوشوا كينج بشكل مثير للجدل ضد تشيلسي بواسطة تقنية الفيديو.

وانتصر تشيلسي على فولهام 2-0 في ستامفورد بريدج.

وقال سيلفا: "قرارٌ لا يُصدق، لستُ في مزاجٍ جيدٍ للحديث عن الأمر، لكن إلغاء الهدف كان أمرًا لا يُصدق، لقد تحدثت مع الحكم بين الشوطين لمحاولة فهم سبب إلغاء الهدف".

ديلي ميل

سلسلة أرسنال التاريخية

يسعى أرسنال لتعزيز سلسلته التاريخية بعدم الهزيمة ضد الستة الكبار في الدوري الإنجليزي وذلك عندما يحل ضيفا على ليفربول، مساء اليوم الأحد.

ويتمتع أرسنال بقيادة مدربه أرتيتا بثقة كبيرة بسبب نتائجه المميزة ضد الكبار (مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ليفربول، توتنهام، تشيلسي)

ولم يتعرض الجانرز لأي خسارة في آخر 22 مباراة ضد أندية مانشستر، ليفربول وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير، منذ الهزيمة أمام مانشستر سيتي في أبريل 2023.

وأسفرت تلك المواجهات الـ22 ضد بقية الفرق الكبرى عن 13 فوزًا وتسع تعادلات لأرسنال.

الصحافة الإسبانية

آس

أغلى صفقة في تاريخ فياريال

أنهى فياريال اتفاقه مع أولمبيك ليون بشأن التعاقد مع المهاجم الجورجي جيورج ميكوتادزي.

ومن المنتظر أن يصبح ميكوتادزي أغلى صفقة في تاريخ فياريال، إذ وافق ليون على بيع خدماته مقابل 30 مليون يورو.

ويسافر ميكوتادزي إلى إسبانيا، اليوم الأحد، من أجل الخضوع لفحوصات طبية قبل التوقيع على عقود انضمامه لفياريال.

ماركا

نصيحة فليك

تحدث المدير الفني هانز فليك، مدرب برشلونة، بشأن النصيحة التي قدمها لفيرمين لوبيز في ظل إمكانية انتقال صاحب الـ22 عامًا إلى تشيلسي.

وقال فليك في مؤتمر صحفي: "تحدثت مع فيرمين لوبيز، وأنا مقتنع بأنه سيبقى في برشلونة، وسأكون سعيدًا بذلك".

وأضاف: "اللاعب يحب برشلونة، وقلبه ينتمي إلى هنا.. أخبرته برأيي حول مستقبله، لكنني سأحتفظ بذلك الرأي لنفسي، وهناك أشخاص آخرون يعلمون جيدًا ما عليهم فعله".

موندو ديبورتيفو

إنجاز أويارزابال

خاض اللاعب ميكيل أويارزابال مباراته الرسمية رقم 400 مع نادي ريال سوسيداد.

وبات اللاعب الذي ظهر لأول مرة مع الفريق الباسكي في 25 أكتوبر 2015 قريبًا من اقتحام قائمة أكثر 10 لاعبين مشاركة بالمباريات في تاريخ ريال سوسيداد.

وخسر أويارزابال مباراته الـ400 مع سوسيداد بنتيجة (1-0) أمام ريال أوفييدو.

الصحافة الإيطالية

موقع ميلان الرسمي

ميلان يتعاقد مع نكونكو

أعلن نادي ميلان، التعاقد مع الفرنسي كريستوفر نكونكو، مهاجم نادي تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار ميلان في بيانه، إلى أن نكونكو وقع على عقود انضمامه إلى الفريق الإيطالي لمدة 5 سنوات حتى 30 يونيو 2030.

وسيرتدي نكونكو القميص رقم 18 مع فريق ميلان.

فوتبول إيطاليا

هويلوند يصل نابولي

وصل الدنماركي راسموس هويلوند مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى إيطاليا، تمهيدًا لانضمامه إلى نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويخضع هويلوند للفحص الطبي، قبل أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وينضم هويلوند إلى نابولي لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع بند إلزامية الشراء بنهاية الموسم الجاري، في حال تأهل الفريق إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

إصابة ديمبيلي

تعرض النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي لإصابة جديدة خلال مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام تولوز، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، مساء السبت.

واضطر ديمبيلي لمغادرة أرض الملعب قبل 20 دقيقة من النهاية، بعدما شعر بآلام في مؤخرة الفخذ الأيسر، ليحل محله المهاجم جونزالو راموس.

فوت ميركاتو

باريس يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا

حقق باريس سان جيرمان انطلاقة نارية أمام مضيفه تولوز بعدما أنهى الشوط الأول متقدمًا (4-1)، في مباراة مثيرة بالدوري الفرنسي.

ووفقًا لشبكة "أوبتا"، فإنها المرة الأولى في تاريخ باريس سان جيرمان التي يسجل فيها ثلاثة أهداف خلال أول ربع ساعة في جميع المسابقات.

الصحافة الألمانية

سكاي سبورتس

إلغاء صفقة جاكسون

كشف ماكس إيبرل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، عن أن فريق تشيلسي قد أخبر نظيره البافاري، بإلغاء صفقة إعارة المهاجم نيكولاس جاكسون للفريق الألماني.

وقال إيبرل: "أبلغنا تشيلسي برغبتهم في استعادة اللاعب، بعد أن توصلنا إلى اتفاق وسُمح لنا بإجراء الفحص الطبي، الآن اللاعب في ميونخ وعلينا إعادته، هذا هو الوضع الحالي، لا أستطيع التطلع إلى المستقبل".

وأكدت تقارير صحفية أن مصير اللاعب السنغالي لا يزال معلقًا، فهو يتواجد في ألمانيا، برفقة وكيل أعماله، ويرغب في إكمال صفقة انتقاله.

بيلد

جرس إنذار في ليفركوزن

ضرب روبرت أندريش قائد نادي باير ليفركوزن، جرس إنذار في صفوف فريقه، بعد تصريحاته الغاضبة ضد زملائه، بعد التعادل مع فيردر بريمن في الدوري الألماني، وحصد نقطة وحيدة في أول جولتين من المسابقة.

وقال قائد ليفركوزن: "ما حدث يُجسّد وضعنا الحالي، لدينا عدد كبير جدًا من اللاعبين المنشغلين بأمور أخرى، ولا يشغلون أنفسهم إلا بأنفسهم، هكذا ظهرت المباراة، لعب الجميع من أجل مصالحهم الشخصية، وركض الجميع في الملعب بمفردهم".