القمة التي ستحدد شكل المنافسة.. من يحسم صراع ليفربول وأرسنال؟ (تحليل)

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:39 ص 31/08/2025
ليفربول وأرسنال

ليفربول وأرسنال

ما زلنا في شهر أغسطس، لذا يبدو من المبكر جدًا الحديث عن مباريات حاسمة على اللقب، لكن مواجهة ليفربول على أرضه أمام آرسنال لا بد أن تندرج تحت هذا التصنيف.

مباراة كلاسيكية من فئة الست نقاط، حيث ستتجه كل الأنظار إلى أحداث ملعب أنفيلد مساء الأحد عندما يلتقي صاحبا المركزين الأول والثاني في الموسم الماضي وجهًا لوجه.

وسلط الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، الضوء على أبرز النقاط التكتيكية التي تشهدها قمة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي.

فان دايك يتحدث عن مباراة ليفربول أمام آرسنال

جيوكيريس ضد كوناتي

شعر فيكتور جيوكيريس بارتياح كبير بعد تسجيله هدفين أمام ليدز يونايتد في نهاية الأسبوع الماضي، لذا لا تتفاجأ إذا ترك بصمة كبيرة في ملعب أنفيلد.

في ناديه السابق سبورتينج، اعتاد المهاجم السويدي القوي على الانطلاق بقوة من الجهة اليسرى قبل التوغل للداخل والتسديد، وقد نفذ نفس الحركة ببراعة ليسجل أمام ليدز.

GyokRun

لديه سببان لمحاولة استهداف ليفربول في هذه المنطقة قدر الإمكان يوم الأحد.

أولاً، قد يقرر آرني سلوت استخدام الظهير الأيمن الثالث له في ثلاث مباريات متتالية، بعد أن اعتمد حتى الآن على جيريمي فريمبونج (الذي أصيب لاحقًا) ودومينيك سوبوسلاي في هذا المركز.

سيحاول جيوكيريس الاستفادة من احتمال غياب الانسجام، في ظل افتقار ليفربول حتى الآن للإيقاع على جانبهم الأيمن.

سلوت يتحدث عن مواجهة أرسنال

كما أنه سيكون مدركًا أن قلب الدفاع الأيمن إبراهيما كوناتي بدا غير معتاد على أدائه المعتاد، وظهر خارج مستواه في المباراتين الافتتاحيتين.

كوناتي لم يظهر بثقته المعتادة عندما يتعرض للضغط، وارتكب سلسلة من الأخطاء هذا الموسم.

لذلك، ترقب محاولة آرسنال إعادة خلق مواقف مشابهة لتلك التي صنعها بورنموث في أنفيلد، مع انطلاق جيوكيريس خلف كوناتي في هذا الجانب.

Konate

مأزق آرسنال في مركز الظهير الأيسر

محمد صلاح كان شوكة حقيقية في خاصرة آرسنال، بعدما سجل 11 هدفًا في شباكهم حتى الآن في مسيرته.

لذلك في هذه المواجهة، أمام ميكيل أرتيتا قرار كبير بشأن كيفية توظيف الظهير الأيسر في ملعب أنفيلد.

أرسنال يتسلح بسلسلة اللا هزيمة خارج أرضه في بريميرليج

واحدة من أبرز النقاط التكتيكية الإيجابية له هذا الموسم هي أسلوب ريكاردو كالافيوري الهجومي الجريء وغير المتوقع من هذا المركز، حيث يفاجئ الخصوم باستمرار بتحركاته المبتكرة.

أسلوبه المندفع يخلق حالة من الفوضى تتيح المساحات لزملائه في الفريق.

Calafiori touchmap

لكن هذه القوة قد تتحول إلى نقطة ضعف في هذه المباراة، إذ سيبقى محمد صلاح متمركزًا في الأمام وعلى الأطراف مستعدًا لاستلام الكرة في الهجمات المرتدة السريعة.

برايان مبيومو لاعب مانشستر يونايتد استفاد من مساحات كبيرة بعد فقدان الكرة عندما كان كالافيوري متقدمًا في ملعب أولد ترافورد، فهل أرتيتا مستعد لتركه يتحرك بحرية مرة أخرى؟ أم سيُطلب منه اختيار اندفاعاته الهجومية بحذر أكبر؟

4 أرقام مثيرة قبل قمة ليفربول وأرسنال

وجود جابرييل ماجالهاييس في التغطية على هذا الجانب سيمنح قدرًا من الطمأنينة، لكن تمركز الظهير الأيسر سيظل مهمة دقيقة طوال المباراة.

قد يبدأ أرتيتا بمشاركة مايلز لويس-سكيلي في هذا المركز بدلًا منه، لكن هذا اللاعب يميل للتقدم نحو وسط الملعب، مما يخلق نفس المشكلة.

ولا تزال الأذهان تتذكر التعادل 2-2 في ملعب الإمارات الموسم الماضي، عندما كان لويس-سكيلي متقدمًا أمام الكرة بعد فقدانها، ليستغل صلاح تلك المساحة ببراعة ويسجل هدف التعادل.

MLS24

من غير المرجح أن يتخلى كالافيوري تمامًا عن أسلوبه الجريء (ولا ينبغي له ذلك)، لذا عندما يتواجد في مناطق ليفربول، يجب على آرسنال الحفاظ على الكرة بعناية.

إذا فقدوها بسهولة وهو خارج موقعه الدفاعي، نعلم جميعًا أن صلاح يملك الموهبة الكافية لمعاقبة آرسنال.

إضافات ليفربول الجديدة منحت الفريق مرونة هجومية

بدأ هوجو إيكيتيكي مشواره بقوة في خط هجوم سلوت المميز، بعدما سجل في أول مباراتين له في الدوري وفي مباراة الدرع الخيرية.

بعيدًا عن إنهائه الهادئ للهجمات، فإن أكثر ما أضافه للهجوم هو تحركاته المتنوعة.

إيكيتيكي يبحث عن رقم تاريخي في قمة ليفربول وأرسنال

قدرته على التراجع إلى وسط الملعب، مع قيام فلوريان فيرتز بالتحرك خلفه، يجب أن يتعامل معها آرسنال بشكل أفضل مما فعله بورنموث ونيوكاسل يونايتد.

في هذه اللقطة، نراه يربط اللعب مع أليكسيس ماك أليستر، مسحبًا مدافع بورنموث بافودي دياكيتي إلى وسط الملعب.

بينما قام فيرتز بقطع زاوي في العمق، مما سحب معه مراقبه وفتح ممرًا لإيكيتيكي لينطلق بالكرة، وسجل من هذه الهجمة.

EK1 (1)

مساء الإثنين في ملعب سانت جيمس بارك، تسبب ميل إيكيتيكي للتراجع إلى وسط الملعب في إحداث ارتباك قبل الهدف الثاني لليفربول.

اتخذ إيكيتيكي تمركزًا ذكيًا جعل دان بيرن يتردد في متابعته إلى الوسط، مما أدى إلى تشتيت انتباه مدافع نيوكاسل بسبب انطلاقة فيرتز للأمام على يساره.

هذا منح إيكيتيكي الوقت ليدور بالكرة ويتقدم بها للأمام، وبعد ثوانٍ فقط كان قد أودعها الشباك.

EK2

أياً من قلبي دفاع آرسنال سيتابع إيكيتيكي عندما يتراجع، لكن أرتيتا سيطلب منهما أن يكونا ملتصقين به ويتعاملان معه بصرامة.

وفي الوقت نفسه، يجب على قلب الدفاع الآخر أو أحد لاعبي الوسط التأكد من مراقبة فيرتز عندما يستغل المساحات التي يتركها إيكيتيكي خلفه.

عزل كيركيز عند القائم البعيد

لم تكن بداية ميلوس كيركيز مع ليفربول مثالية، فقد واجه صعوبة كبيرة أمام أنطوان سيمينيو في المباراة الافتتاحية، ولم يدافع بشكل جيد عند القائم البعيد أمام نيوكاسل أيضًا.

قد ينظر آرسنال إلى مدى معاناة اللاعب المجري عندما تُرسل الكرات العرضية من الجهة المقابلة عبر منطقة المرمى.

MK1

MK2

كان آرسنال يود أن يتولى بوكايو ساكا مهمة الضغط على كيركيز عند القائم البعيد، نظرًا لسوء تمركزه (كما يظهر أعلاه)، لكن يبدو أن المسؤولية ستقع الآن على عاتق نوني مادويكي أو أحد لاعبي الوسط الذين يتحركون نحو تلك المنطقة.

محاولة خلق تفوق عددي ضد كيركيز بمواقف 2 ضد 1 قد تكون جزءًا من خطة أرتيتا التكتيكية.

أين سيلعب إيزي؟

آرسنال بدأ يتحول تدريجيًا هذا الموسم من خطة 4-3-3 إلى 4-2-3-1، مع تمركز لاعب الرقم 10 في العمق أكثر.

إذا لم يحصل مارتن أوديجارد على الضوء الأخضر للبدء، فمن المرجح أن يخوض إيبريتشي إيزي مباراته الأولى في هذا المركز، مع جابرييل مارتينيلي على الجهة اليسرى.

عند الاستحواذ على الكرة سيتأقلم إيزي بسهولة في هذا الدور، لكن عليه التكيف مع أسلوب الضغط العالي لدى آرسنال، والذي يتميز بشدة أكبر مما اعتاد عليه في كريستال بالاس.

ماذا ينتظر صلاح في قمة ليفربول وأرسنال؟

إذا شعر أرتيتا بالقلق من غياب التنسيق في هذا الضغط (بحكم أنها أول مباراة له)، فقد يدفعه ذلك لاعتماد أسلوب أكثر تحفظًا بكتلة دفاعية متوسطة في وسط الملعب.

من المتوقع على نطاق واسع أن يتم توظيف إيزي في دور هجومي هجين بين الجناح الأيسر وصانع الألعاب، وهو نفس المركز الذي سيلعب فيه إذا شارك أوديجارد.

وقد تألق إيزي في هذا الدور مع بالاس، وكما يظهر في الرسم البياني للأهداف والتمريرات الحاسمة، حقق الكثير من النجاح عند تمركزه في المناطق المحورية الحاسمة.

Eze goals and assists since 2024/25

عندما يتحرك إيزي للعمق، سيشكل بلا شك اختبارًا حقيقيًا للظهير الأيمن ولاعبي الارتكاز الدفاعي في ليفربول. سرعة تضييق المساحات عليه ستحدد مدى تأثيره في المباراة.

خبرته التي اكتسبها مع فريق يعتمد على الهجمات المرتدة ستمنحه أفضلية عندما يشن آرسنال هجماته السريعة في أنفيلد.

إذن هناك بعض الجوانب التي تستحق المراقبة، لكن ساحة الصراع التكتيكي ستكون ممتدة في كل أرجاء الملعب، فالفريقان ممتازان، والمعركة التكتيكية بينهما ستكون مثيرة للمشاهدة.

الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح أرسنال

