مرموش أساسياً.. تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:53 م 31/08/2025
عمر مرموش

عمر مرموش

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي.

ويحل مانشستر سيتي ضيفاً على نظيره برايتون، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بريميرليج.

عمر مرموش أساسياً

يتواجد النجم المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي في التشكيل الأساسي لفريقه أمام برايتون.

وشهد تشكيل مانشستر سيتي، العديد من التغييرات، حيث يتواجد عبد القادر خوسانوف في قلب الدفاع، وتواجد الإسباني رودري أساسياً.

ويقود إيرلينج هالاند خط هجوم مانشستر سيتي في مباراته رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: جيمس ترافورد.

خط الدفاع: ماتيوس نونيس، عبد القادر خوسانوف، جون ستونز، ريان آيت نوري.

خط الوسط: رودري، تيجاني رايندرز.

ثلاثي ما قبل المهاجم: برناردو سيلفا، أوسكار بوب، عمر مرموش.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: إيدرسون، روبن دياز، ناثان آكي، جيريمي دوكو، نيكو جونزاليس، إيلكاي جوندوجان، مانويل أكانجي، أوريلي، ريكو لويس.

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي برايتون عمر مرموش بريميرليج

