حسم نادي برايتون تفوقه أمام نظيره مانشستر سيتي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، في اللقاء الذي استضافه ملعب الاتحاد.

وتفوق فريق برايتون على نظيره مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جرى ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري عمر مرموش، في المباراة بشكل أساسي أمام برايتون، حتى غادر في الدقيقة 72 من عمر اللقاء.

تشكيل مانشستر سيتي وبرايتون

دخل مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي: جيمس ترافورد، ماتيوس نونيس، عبد القادر خوسانوف، جون ستونز، ريان آيت نوري، رودري، تيجاني رايندرز، برناردو سيلفا، أوسكار بوب، عمر مرموش، إيرلينج هالاند.

بدأ برايتون المباراة بالتشكيل التالي: فيربروجن، فيلتمان، فان هيك، دانك، كويبر، هنشلوود، جوميس، باليبا، مينتيه، ويلبيك، ميتوما.

طالع أخبار الدوري الإنجليزي

أحداث المباراة

شهدت بداية المباراة مجموعة من الفرص للفريقين، إلا أن الخطورة لم تظهر على مرمى الثنائي خلال الدقائق الأولى من اللقاء.

بدأت الخطورة بشكل واضح منذ الدقيقة 23 حين اقترب مانشستر سيتي بشكل واضح من مرمى برايتون، حيث كادت تسديدة هالاند أن تسكن شباك الضيوف.

وتقدم مانشستر سيتي أمام برايتون في الدقيقة 34 من زمن المباراة، بعد أن وضع عمر مرموش بصمته في الهدف بتمريره كرة مميزة وصلت إلى هالاند الذي لم يتردد أمام مرمى المنافس.

جاء الهدف بعد أن أرسل أوسكار بوب، تمريرة إلى عمر مرموش على حدود منطقة الجزاء، لينجح الدولي المصري في المراوغة متوغلًا بين دفاعات فريق برايتون، ليمرر الكرة بين أقدام مدافع الخصم لتصل إلى هالاند الذي لم يجد بديلًا عن هز الشباك.

استمرت المحاولات من جانب الفريقين خلال الوقت المتبقي من الشوط الأول، إلا أن الخطورة ظلت بعيدة عن مرمى الثنائي.

وبدأ الشوط الثاني بشكل هادئ من جانب الفريقين، وسط ملامح تنذر بالخطورة من جانب مانشستر سيتي، وظلت الأمور على ذلك النحو حتى الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح برايتون في الدقيقة 65 من عمر اللقاء، وذلك بعد أن اصطدمت الكرة في يد ماتيوس نونيز داخل منطقة الجزاء.

وتكفل جيمس ميلنر بتسديد الكرة بنجاح في مرمى مانشستر سيتي، ليمنح فريقه برايتون التعادل، في وقت مبكر من عمر الشوط الثاني.

وغادر عمر مرموش ملعب المباراة في الدقيقة 72 من زمن اللقاء، حيث خرج وشارك جيرمي دوكو بدلًا منه.

وتراجع مستوى مانشستر سيتي بشكل ملحوظ أمام برايتون في الدقائق المتبقية من المباراة، حتى نجح الضيوف في تسجيل هدف التقدم، قبل صافرة النهاية.

وتمكن براجان جرودا، من تسجيل هدف التقدم لصالح فريقه في الدقيقة 89 من عمر اللقاء، بعد أن انفرد بمرمى مانشستر سيتي ليراوغ حارس المرمى مسددًا الكرة في مرمى ترافورد.

حاول مانشستر سيتي تعديل النتيجة إلا أن الوقت المتبقي لم يكف.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي

رفع برايتون رصيده إلى 4 نقاط ليستقر في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 3 جولات.

وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 3 نقاط، مستقرًا في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 3 جولات.