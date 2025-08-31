المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سوبوسلاي: أخيرا حصلت على الركلات الحرة في ليفربول.. ولن أنسى أرنولد

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:19 م 31/08/2025
سوبوسلاي

سوبوسلاي يحتفل بهدفه في شباك أرسنال

تحدث اللاعب دومينيك سوبوسلاي بشأن الهدف الذي قاد به ليفربول إلى الفوز (1-0) على ضيفه أرسنال، اليوم الأحد.

وسجل سوبوسلاي هدفًا في وقت متأخر أمام أرسنال، عند حدود الدقيقة 83، لكن الملفت أكثر أنه جاء من ركلة حرة بعيدة كثيرًا عن منطقة الجزاء، إذ صوب تسديدة قوية ومتقنة في آن واحد.

سوبوسلاي عن هدفه مع ليفربول أمام أرسنال

وقال سوبوسلاي في تصريحات نشرها موقع قناة "NBC" التليفزيونية: "قلت لنفسي سأخاطر.. كنت واثقًا من نفسي، وجربت، وفي النهاية نجحت".

واستفاض المجري الذي لعب ضد أرسنال في مركز الظهير الأيمن: "مر وقت طويل منذ آخر هدف لي من ركلة ثابتة، وبصراحة يجب أن أذكر ترينت ألكسندر أرنولد، كما تعرفون كان هو من ينفذ الركلات الحرة لأنه يمتلك تسديدة لا تصدق، لكن أخيرًا حصلت على فرصتي".

وأضاف: "أرسنال أنهى الموسم في المركز الثاني 3 مرات متتالية، بصراحة هذا إنجاز أن تستمر في المنافسة مع مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي.. الأمر صعب جدًا، وهم لديهم فريق مذهل ومدرب مذهل، وعلينا مواصلة القتال".

قبل أن يختتم سوبوسلاي: "بصراحة لا أتذكر إذا كانت الكرة لمست يدي أم لا.. في الكرات الركنية يصبح الأمر مثل الأدغال، ولم ألاحظ أن أحدًا لمس يدي من الأساس، لا أعلم حقًا".

يشار إلى أن ليفربول أصبح منفردًا بصدارة جدول الترتيب في الدوري الإنجليزي، بالعلامة الكاملة بعد 3 مباريات.

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول الدوري الإنجليزي دومينيك سوبوسلاي

