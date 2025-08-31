أشاد المدير الفني الهولندي آرني سلوت، مدرب نادي ليفربول، بما قدمه اللاعب المجري دومينيك سوبوسلاي أمام أرسنال، موضحًا في سياق منفصل أن الفريق قد يتعاقد مع لاعبين جدد في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية 2025.

وتفوق ليفربول (1-0) على أرسنال في ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويدين ليفربول بالفضل في الفوز على أرسنال إلى هدف دومينيك سوبوسلاي من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 83.

تصريحات سلوت بعد فوز ليفربول على أرسنال

وقال سلوت في تصريحات نشرها موقع قناة "NBC" التليفزيونية: "الفوز على فريق مثل أرسنال أمر إيجابي جدًا.. لكننا ما زلنا في بداية الموسم، وفي النهاية سنعرف ما تساويه هذه النتيجة لأننا ما زلنا في المباراة الثالثة فقط".

وأضاف مدرب ليفربول: "بالنسبة لي كان الشوط الأول صعبًا جدًا لأن أرسنال ضغط علينا بشكل أفضل.. لكن في الشوط الثاني كنا جيدين، وكنا في حاجة إلى لحظة من السحر من أجل الفوز بالمباراة".

وأكمل: "أعمل مع سوبوسلاي منذ موسم واحد لكنه يظهر دائمًا ما يعنيه ليفربول.. لديه شخصية لا تصدق، ويضحي بنفسه من أجل الفريق، ويعطي أفضل ما لديه سواءً لعب كجناح أو ظهير أو صانع ألعاب".

وزاد: "بدأنا الموسم بمواجهات صعبة.. بورنموث ثم نيوكاسل وأرسنال، هذه بداية أصعب بكثير من الموسم الماضي".

وواصل: "سأكون مشغولًا في آخر أيام سوق الانتقالات لأن علي أن أستقل طائرة الساعة الثانية ظهرًا للعودة إلى هولندا (ضاحكًا).. لكن على محمل الجد، فلننتظر ونرى، ولا أعتقد أنه من المفاجئ أنننا نحاول أن نرى إن كان بإمكاننا التعاقد مع لاعبين جدد، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا فنحن سعداء جدًا أيضًا".

قبل أن يختتم: "لا نحتاج مدافع جديد.. استبعدت جيوفاني ليوني لأنه كان علي أن أترك لاعبًا واحدًا خارج القائمة أمام أرسنال، لكننا في وضع جيد جدًا، وأعتقد أنها كانت مجرد إصابة عضلية، ولا تستدعي القلق".

يشار إلى أن ليفربول أصبح منفردًا بصدارة جدول الترتيب في الدوري الإنجليزي، بالعلامة الكاملة بعد 3 مباريات.