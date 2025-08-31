يعود لاعب ليصاب آخر.. سداسي في مستشفى أرسنال

انضم لاعب جديد إلى مستشفى نادي أرسنال، اليوم الأحد، ليرتفع عدد المصابين في فريق المدرب الإسباني مايكل أرتيتا إلى الرقم 6.

وخسر أرسنال لأول مرة في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم أمام مضيفه ليفربول، بهدف من توقيع اللاعب دومينيك سوبوسلاي.

مستشفى أرسنال

تطول قائمة إصابات أرسنال، لتضم 6 لاعبين، رغم مرور ثلاث جولات فقط على انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ومع عودة مارتن أوديجارد أمام ليفربول، حيث شارك من مقاعد البدلاء، أصيب لاعب آخر في أرسنال، إذ اضطر أرتيتا إلى استبدال الفرنسي ويليام ساليبا بسبب الإصابة بعد مرور 5 دقائق فقط.

وسقط ساليبا أرضًا بعد التحام مع مواطنه الفرنسي هوجو إيكيتيكي خلال لقاء ليفربول وأرسنال.

وفيما يلي، قائمة إصابات أرسنال قبل بداية أسبوع فيفا الذي يمنح فريق الإسباني مايكل أرتيتا مزيدًا من الوقت من أجل استعادة أكبر عدد ممكن من اللاعبين:

- ويليام ساليبا: إصابة غير معلنة

- كريستيان نورجارد: كدمة (قد يعود في المباراة المقبلة)

- كاي هافيرتز: إصابة في الركبة (قد يعود بعد 4 أسابيع)

- بوكايو ساكا: إصابة في العضلة الخلفية (قد يعود بعد أسبوعين)

- بن وايت: كدمة (قد يعود في المباراة المقبلة)

- جابرييل جيسوس: قطع في الرباط الصليبي (يغيب منذ يناير 2025)

يشار إلى أن أرسنال يواجه نوتنجهام فورست في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، 13 سبتمبر المقبل.