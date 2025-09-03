دافع محمد صلاح، نجم ليفربول، عن زميليه السابقين داروين نونيز ولويس دياز، بعد انتقادهما من قِبل حساب جماهيري على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.

وشهد الميركاتو الصيفي رحيل نونيز إلى الهلال السعودي، ودياز إلى بايرن ميونخ الألماني.

بينما دعم ليفربول صفوفه بعدة صفقات، من بينها التعاقد مع ألكسندر إيزاك من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وفلوريان فيرتز من باير ليفركوزن الألماني.

ونشر الحساب صورة الرباعي مع تعليق: "أذكر تحديثا أفضل في تاريخ كرة القدم؟"، في إشارة إلى أن مستوى الفريق ارتفع برحيل نونيز ودياز، وانضمام إيزاك وفيرتز.

وعلق صلاح على المنشور بقوله: "ماذا لو احتفلنا بالتعاقدات الرائعة دون التقليل من احترام أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز؟".

جدير بالذكر أن ليفربول استهل مشوار الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بالفوز في أول 3 مباريات، محققا العلامة الكاملة ليجمع 9 نقاط يتصدر بها الترتيب حاليا.

