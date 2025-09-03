المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"ماذا لو احتفلنا دون تقليل من الأبطال؟".. صلاح يرفض انتقاد نونيز ودياز (صورة)

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:56 م 03/09/2025
صلاح

محمد صلاح

دافع محمد صلاح، نجم ليفربول، عن زميليه السابقين داروين نونيز ولويس دياز، بعد انتقادهما من قِبل حساب جماهيري على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.

وشهد الميركاتو الصيفي رحيل نونيز إلى الهلال السعودي، ودياز إلى بايرن ميونخ الألماني.

بينما دعم ليفربول صفوفه بعدة صفقات، من بينها التعاقد مع ألكسندر إيزاك من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وفلوريان فيرتز من باير ليفركوزن الألماني.

أبرز 10 انتقالات في الدوريات الكبرى بالانتقالات الصيفية 

ونشر الحساب صورة الرباعي مع تعليق: "أذكر تحديثا أفضل في تاريخ كرة القدم؟"، في إشارة إلى أن مستوى الفريق ارتفع برحيل نونيز ودياز، وانضمام إيزاك وفيرتز.

وعلق صلاح على المنشور بقوله: "ماذا لو احتفلنا بالتعاقدات الرائعة دون التقليل من احترام أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز؟".

جدير بالذكر أن ليفربول استهل مشوار الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بالفوز في أول 3 مباريات، محققا العلامة الكاملة ليجمع 9 نقاط يتصدر بها الترتيب حاليا.

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي من هنا

جدول مباريات اليوم 

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg