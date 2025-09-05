كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي إيفرتون بدأ للتو محادثات تمديد تعاقد جوردان بيكفورد، حارس مرمى وقائد الفريق، الذي ينتهي بعد موسمين.

جوردان بيكفورد يمتد تعاقده الأخير الذي وقعه في فبراير 2023، على الانتهاء صيف 2027، أي أن ارتباطه مع إيفرتون لا يزال مستمرًا في الموسم الحالي والتالي.

مفاوضات تجديد عقد بيكفورد

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس"، إن محادثات تجديد عقد جوردان بيكفورد مع إيفرتون بدأت، حيث إن صاحب الـ31 عامًا يريد أن يظل حارس إيفرتون حتى نهاية مسيرته.

أضافت "سكاي" أن بيكفورد عقده الحالي سينتهي في 2027 ليُكمل 10 سنوات مع النادي، بينما العقد الجديد المقترح قد يسمح له بالاستمرار حتى عمر الـ36، ويصل إلى 13 عامًا في إيفرتون.

كما أشارت إلى أن بيكفورد الذي يقضي موسمه التاسع حاليًا، والذي أثبت منذ فترة طويلة أن الخيار الأساسي لحراسة المرمى منتخب إنجلترا، مستعد لبذل قصارى جهده مع النادي.

ووصولًا إلى الموسم التاسع له مع إيفرتون، خاض جوردان بيكفورد 322 مباراة، تلقى خلالهم 449 هدفًا، بينما استطاع الخروج بشباك نظيفة في 90 مباراة.

