كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

بعد نهاية معسكر منتخب مصر.. طائرة خاصة تعيد صلاح إلى ليفربول

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:44 م 09/09/2025
صلاح

صلاح - قائد منتخب مصر

يغادر اللاعب محمد صلاح معسكر منتخب مصر على متن طائرة خاصة، بحسب ما علم يلا كورة.

وشارك صلاح في فوز منتخب مصر (2-0) على إثيوبيا، ناجحًا في تسجيل هدف من علامة الجزاء، قبل أن يظهر في مباراة التعادل دون أهداف مع بوركينا فاسو، كذلك ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026.

طائرة خاصة تعيد صلاح إلى ليفربول

علم يلا كورة أن صلاح لن يعود رفقة بعثة منتخب مصر من واجادوجو إلى العاصمة القاهرة.

ومن المنتظر أن يغادر صلاح من بوركينا فاسو مباشرة إلى إنجلترا على متن طائرة خاصة، وفرها له نادي ليفربول.

ويستعد ليفربول لمواجهة بيرنلي على ملعب تيرف مور، الأحد المقبل، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

يشار إلى أن بعثة منتخب مصر تعود إلى القاهرة، صباح الأربعاء، إذ تقلع الطائرة من بوركينا فاسو في الثانية صباحًا على أن تصل في السابعة والنصف من صباح اليوم نفسه.

جدير بالذكر أن منتخب مصر بات في حاجة إلى نقطتين فقط من أجل حسم تأهله رسميًا إلى منافسات كأس العالم 2026.

مباراة ليفربول القادمة
تصفيات كأس العالم منتخب مصر ليفربول محمد صلاح

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

70

عشرين دقيقة تفصلنا عن نهاية المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
