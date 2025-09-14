المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سجل 3 أهداف.. كيف كان ظهور إيزاك الأول في تدريبات ليفربول؟ (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

01:12 م 11/09/2025
شارك الهداف السويدي ألكسندر إيزاك الوافد الجديد لصفوف ليفربول، في مرانه الأول مع "الريدز" في إطار الاستعداد لمباراة نيوكاسل في إطار الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وكان إيزاك انتقل إلى صفوف ليفربول في اليوم الأخير من سوق الانتقالات في صفقة مالية قدرت بـ125 مليون جنيه إسترليني، لتصنف أغلى صفقة لاعب بين الأندية الإنجليزية.

وخاض صاحب الـ25 عامًا مرانه الأول بعد عودته من المنتخب السويدي والذي تواجد من أجل المشاركة الدولية، حيث سجل إيزاك ثلاثة أهداف وفقًا لفيديو نشره النادي عبر منصاته على التواصل الإجتماعي.

ويسعى المدرب آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، إلى تجهيز إيزاك من الناحية البدنية بعدما غاب عن التدريبات الجماعية مع نيوكاسل بعد استبعاده من المدرب إيدي هاو على خلفية خلافه مع النادي.

ولم يتواجد إيزاك في التحضيرات مع نيوكاسل بسبب رغبته في الرحيل إلى صفوف ليفربول، الأمر الذي جعل المدرب يستبعده من التدريبات الجماعية ليخوض مرانًا منفردًا.

ويستعد فريق ليفربول حاليًا لمواجهة بيرنلي يوم الأحد المقبل في إطار الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي نسخة موسم 2025-2026.

وكان "الريدز" حقق الفوز في أول ثلاث جولات بالدوري الإنجليزي على حساب كل من: بورنموث 4-2، نيوكاسل 3-2، آرسنال 1-0.

لمشاهدة مران ألكسندر إيزاك مع ليفربول اضغط هنا.. أو متابعة الألبوم المرفق في الموضوع

لمعرفة ترتيب الدوري الإنجليزي.. اضغط هنا

الدوري الإنجليزي ليفربول نيوكاسل آرني سلوت ألكسندر إيزاك

