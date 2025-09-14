جوارديولا: لا أعرف حجم إصابة مرموش.. وموعد عودته

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على غياب عمر مرموش عن مباراة ديربي مانشستر في الدوري الإنجليزي.

ويستضيف مانشستر سيتي، نظيره مانشستر يونايتد، يوم الأحد المقبل على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال بيب جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي: "عمر مرموش مصاب خلال مشاركته مع منتخب مصر، كما أن مشاركة جون ستونز في مباراة مانشستر يونايتد محل شك أيضًا."

وأضاف: "إنها ليست مشكلة كبيرة، لكن مشاركته في مباراة الأحد محل شك."

وتابع: "ريان شرقي مصاب ولكن الباقي بخير."

لا أعرف حجم إصابة مرموش

وأتم: "لا أعرف حجم إصابة مرموش حتى الآن، عليه إجراء الفحوصات الأخيرة، أعتقد أنه سيكون جاهزًا قبل بضعة أسابيع من فترة التوقف الدولي القادمة".

وتعرض عمر مرموش لإصابة في الركبة خلال مباراة مصر أمام بوركينا فاسو في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.. طالع التفاصيل من هنا

ولم يكشف مانشستر سيتي، عن مدة غياب عمر مرموش المتوقعة عن المشاركة في مباريات الفريق.

