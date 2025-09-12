المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قبل ديربي مانشستر.. قرار مفاجئ من أموريم بشأن حراسة مرمى يونايتد

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:26 م 12/09/2025
أموريم

روبن أموريم

قرر المدرب روبن أموريم الإبقاء على الحارس ألتاي بايندير في حراسة مرمى مانشستر يونايتد خلال مباراة ديربي مانشستر ضد مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل، على الرغم من التعاقد الجديد للفريق مع سين لامينز مقابل 21.7 مليون جنيه إسترليني قادماً من أنتويرب.

ألتاي بايندير أساسياً في ديربي مانشستر

وأشاد أموريم بأداء بايندير الذي بدأ المباريات الثلاث الأولى لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ضد أرسنال وفولهام وبيرنلي، مؤكداً أن الحارسين سيتنافسان على المركز الأول بعد رحيل أندريه أونانا على سبيل الإعارة إلى طرابزون سبور.

وقال أموريم: "سيستمر ألتاي، لأن الدوري مختلف، والبلد مختلف، والتدريب مختلف، والأهداف مختلفة، سنحافظ على هذا الوضع، وسيقاتلون من أجل المركز، بالنسبة لهذه المباراة، من الواضح أن ألتاي حاضر، ونحن نثق تماماً في حراس منتخبنا".

مارتينيز كان خياراً محتملاً قبل اختيار لامينز

يذكر أن يونايتد اختار التعاقد مع لامينز البالغ من العمر 23 عاماً بدلاً من الحارس الأكثر خبرة إيمي مارتينيز، الذي كان مرشحاً للانضمام إلى أولد ترافورد قادماً من أستون فيلا.

وكان النادي قد فكر في إعارته وربطه بصفقة انتقال جادون سانشو إلى فيلا بارك، قبل أن يتجه لاختيار لامينز الذي أثبت نفسه كحارس أساسي في أنتويرب الموسم الماضي، ولم يخض بعد أول مباراة دولية له مع منتخب بلجيكا.

للاطلاع على جدول ترتيب الدروي الإنجليزي الممتاز اضغط هنا

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
مانشستر يونايتد أستون فيلا روبن أموريم ديربي مانشستر أندريه أونانا سين لامينز ألتاي بايندير إيمي مارتينيز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg