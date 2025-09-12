قرر المدرب روبن أموريم الإبقاء على الحارس ألتاي بايندير في حراسة مرمى مانشستر يونايتد خلال مباراة ديربي مانشستر ضد مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل، على الرغم من التعاقد الجديد للفريق مع سين لامينز مقابل 21.7 مليون جنيه إسترليني قادماً من أنتويرب.

ألتاي بايندير أساسياً في ديربي مانشستر

وأشاد أموريم بأداء بايندير الذي بدأ المباريات الثلاث الأولى لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ضد أرسنال وفولهام وبيرنلي، مؤكداً أن الحارسين سيتنافسان على المركز الأول بعد رحيل أندريه أونانا على سبيل الإعارة إلى طرابزون سبور.

وقال أموريم: "سيستمر ألتاي، لأن الدوري مختلف، والبلد مختلف، والتدريب مختلف، والأهداف مختلفة، سنحافظ على هذا الوضع، وسيقاتلون من أجل المركز، بالنسبة لهذه المباراة، من الواضح أن ألتاي حاضر، ونحن نثق تماماً في حراس منتخبنا".

مارتينيز كان خياراً محتملاً قبل اختيار لامينز

يذكر أن يونايتد اختار التعاقد مع لامينز البالغ من العمر 23 عاماً بدلاً من الحارس الأكثر خبرة إيمي مارتينيز، الذي كان مرشحاً للانضمام إلى أولد ترافورد قادماً من أستون فيلا.

وكان النادي قد فكر في إعارته وربطه بصفقة انتقال جادون سانشو إلى فيلا بارك، قبل أن يتجه لاختيار لامينز الذي أثبت نفسه كحارس أساسي في أنتويرب الموسم الماضي، ولم يخض بعد أول مباراة دولية له مع منتخب بلجيكا.

