مدرب كريستال بالاس ينفي تهديده بالرحيل بسبب جويهي

محمد همام

كتب - محمد همام

08:02 م 12/09/2025
جويهي

مارك جويهي مدافع فريق كريستال بالاس

كشف أوليفر جلاسنر المدير الفني لفريق كريستال بالاس، حقيقة تهديده بتقديمه للاستقالة في حال رحيل مارك جويهي قائد الفريق إلى صفوف ليفربول.

وكانت تقارير صحفية كشفت في وقت سابق تهديد جلاسنر بتقديم استقالته من منصبه في حال رحيل جويهي إلى صفوف ليفربول في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

وقال المدير الفني لفريق كريستال بالاس في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي :"لم أضطر إلى تهديد أي شخص، لم تكن هناك أي توترات بيني وبين رئيس النادي".

وأضاف :"يحسب لمارك جويهي كل التقدير، فقد أدار الأمور ببراعة، تحدثنا في اليوم الأخير من فترة الانتقالات وكانت الأحاديث صريحة".

وكان ليفربول يسعى إلى التعاقد مع مارك جويهي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية قبل أن تتعثر الصفقة في اللحظات الأخيرة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد جويهي مع كريستال بالاس في صيف 2026، حيث يحق اللاعب التوقيع والانتقال مجانًا عقب نهاية الموسم.

الدوري الإنجليزي ليفربول كريستال بالاس مارك جويهي

