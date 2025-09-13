المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بفضل صاروخية زوبيميندي.. أرسنال يفك تكتل دفاع نوتنجهام فورست

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

03:39 م 13/09/2025
مارتن زوبيميندي

مارتن زوبيميندي لاعب أرسنال

وقع مارتن زوبيميندي، على أول أهدافه بقيمص أرسنال في شباك فريق نوتنجهام فورست، بالمباراة المقامة الآن ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرسنال أنهى الشوط الأول متفوقًا على نوتنجهام فورست (1-0)، في المباراة المقامة على ملعب الإمارات، لحساب الجولة الرابعة من البريميرليج.

صاروخية زوبيميندي

وتمكن مارتن زوبيميندي من فك تكتلات دفاع نوتنجهام فورست، بعدما سدد تصويبة صاروخية سكنت الشباك في الدقيقة 32.

مارتن زوبيميندي وقع على هدفه الأول مع أرسنال، بعد 4 مباريات فقط بقميص المدفعجية، والذي يعد الـ15 في مسيرته، بعدما أحرز 10 أهداف مع ريال سوسيداد، و4 آخرين مع سوسيداد ب.

كما نجح مارتن زوبيميندي في تقديم 10 تمريرات حاسمة أخرى، لتكون إجمالي مساهماته التهديفية 25، مع أرسنال وريال سوسيداد.

وحال انتهت المباراة بين أرسنال ونوتنجهام فورست، بالانتصار بفضل هدف زوبيميندي، سيرتقي الجانرز إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بالتساوي في النقاط مع ليفربول بـ9 نقاط.

ونجح ارسنال في تحقيق انتصارين من أول 3 جولات، فيما سقط مرة واحدة أمام ليفربول (0-1) في مباراة الجولة الثالثة.

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي نوتنجهام فورست مارتن زوبيميندي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

