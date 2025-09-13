المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
جيوكيريس: زوبيميندي فاجأني.. ولا يوجد أفضل من تسجيل الأهداف مع أرسنال

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:21 م 13/09/2025
جيوكيريس

فيكتور جيوكيريس يواصل التألق مع أرسنال

وصف السويدي فيكتور جيوكيريس شعور تسجيل الأهداف مع نادي أرسنال بـ"لا يوجد أفضل من ذلك"، موضحًا أنه فوجئ بتألق مارتن زوبيميندي.

واستعاد أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بالفوز (3-0) على نوتنجهام فورست، حتى لو كان ذلك مؤقتًا، إذ يتقدم على ليفربول -الذي لم يخض بعد مباراته في الجولة الرابعة أمام بيرنلي- بفارق الأهداف فقط.

تصريحات جيوكيريس بعد فوز أرسنال على نوتنجهام

قدم جيوكيريس المطلوب منه في فوز أرسنال على نوتنجهام فورست، إذ سجل هدفًا.

وإلى جانب هدف جيوكيريس، يدين أرسنال كذلك بالفضل في تفوقه الكبير على ضيفه نوتنجهام فورست إلى الإسباني مارتن زوبيميندي الذي سجل ثنائية، رغم أنه يلعب في مراكز الوسط.

وقال جيوكيريس في تصريحات نشرتها شبكة قنوات NBC التليفزيونية: "لا يوجد شعور أفضل من تسجيل الأهداف مع أرسنال، إنه شعور رائع ومذهل، خاصة عندما نحقق الفوز".

وأضاف القادم من لشبونة: "الأجواء رائعة في أرسنال، والتأقلم مع اللاعبين كان سهلًا جدًا.. صحيح أننا نحتاج إلى بعض الوقت من أجل الاستقرار، لكن الشعور الذي يراودني جيد جدًا".

وأكمل: "مادويكي وإيزي مذهلان.. يفعلان دائمًا شيئًا مميزًا في مراكزهما، ورأينا ذلك بوضوح أمام نوتنجهام فورست".

وواصل صاحب الـ27 عامًا الإشادة بزملائه في أرسنال: "لم يسبق لي أن رأيت زوبيميندي يفعل ذلك في التدريبات، لكنه كان رائعًا، وفوجئت بما فعله".

وشدد جيوكيريس على أن أرسنال يركز حاليًا على مباراته المقبلة في افتتاحية دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيك بلباو، موضحًا أن فريق مايكل أرتيتا يستهدف المنافسة على اللقب هذا الموسم.

وكان أرسنال بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية 2025 قبل أن يودع على يد باريس سان جيرمان.

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي فيكتور جيوكيريس

