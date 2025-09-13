المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أستون فيلا يتعثر مجددا.. قفازات مارتينيز تجبر إيفرتون على التعادل في الدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:22 م 13/09/2025
مارتينيز

إيميليانو مارتينيز يتألق ضد إيفرتون

واصل نادي أستون فيلا التعثر في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026، بالتعادل دون أهداف، اليوم السبت، أمام مضيفه إيفرتون.

وحل أستون فيلا ضيفًا على إيفرتون في ملعب هيل ديكنسون ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

أستون فيلا يتعثر أمام إيفرتون

سيطر إيفرتون على مجريات مباراته أمام أستون فيلا، لكنه اصطدم بتألق لافت من الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز.

وأهدر المهاجم بيتو فرصتين محققتين أمام مرمى أستون فيلا، بينما تكفل مارتينيز بالتصدي لمحاولات جاك جريليش الذي واجه هذا المساء فريقه الأسبق، إذ كان لاعبًا بين صفوف الفيلانز قبل انتقاله التاريخي إلى مانشستر سيتي في 2021.

وتقدم إيفرتون نحو المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ7 نقاط، بينما يقبع أستون فيلا في المركز قبل الأخير، بعدما حصل على نقطتين فقط.

ولم يحقق أستون فيلا أي فوز حتى الآن في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، كما لم يسجل أي أهداف، ليصبح مستقبل المدرب يوناي إيمري في خطر.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي بالكامل من هنا

مباراة أستون فيلا القادمة
الدوري الإنجليزي إيفرتون أستون فيلا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg