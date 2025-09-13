واصل نادي أستون فيلا التعثر في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026، بالتعادل دون أهداف، اليوم السبت، أمام مضيفه إيفرتون.

وحل أستون فيلا ضيفًا على إيفرتون في ملعب هيل ديكنسون ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

أستون فيلا يتعثر أمام إيفرتون

سيطر إيفرتون على مجريات مباراته أمام أستون فيلا، لكنه اصطدم بتألق لافت من الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز.

وأهدر المهاجم بيتو فرصتين محققتين أمام مرمى أستون فيلا، بينما تكفل مارتينيز بالتصدي لمحاولات جاك جريليش الذي واجه هذا المساء فريقه الأسبق، إذ كان لاعبًا بين صفوف الفيلانز قبل انتقاله التاريخي إلى مانشستر سيتي في 2021.

وتقدم إيفرتون نحو المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ7 نقاط، بينما يقبع أستون فيلا في المركز قبل الأخير، بعدما حصل على نقطتين فقط.

ولم يحقق أستون فيلا أي فوز حتى الآن في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، كما لم يسجل أي أهداف، ليصبح مستقبل المدرب يوناي إيمري في خطر.

