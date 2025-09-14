المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
توضيح رسمي بشأن إصابة ماك أليستر مع ليفربول

محمد همام

كتب - محمد همام

09:20 م 14/09/2025
هدف ماك أليستر لاعب ليفربول خلال مواجهة فولهام

ماك أليستر لاعب ليفربول

أوضح آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، تفاصيل إصابة لاعب الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، خلال مباراة فريقه أمام بيرنلي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وكان ليفربول قد حقق فوزًا صعبًا على بيرنلي بهدف دون رد، سجّله النجم المصري محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة (90+5)، ليواصل الفريق تربّعه على صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة (12 نقطة من 4 مباريات).

وتعرض ماك أليستر لتدخل قوي في الدقيقة 15 من اللقاء، من لاعب بيرنلي ليزلي أوجوشوكو، ما استدعى تدخل الطاقم الطبي. ورغم ذلك، تمكن اللاعب من استكمال الشوط الأول.

وقرر آرني سلوت استبدال ماك أليستر بين الشوطين، حيث دفع باللاعب كونور برادلي بديلًا له.

وفي تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أكد سلوت أن استبعاد ماك أليستر كان قرارًا تكتيكيًا، دون الإشارة إلى وجود إصابة خطيرة، مما يُبقي الباب مفتوحًا لمشاركته في المباراة المقبلة.

ويستعد ليفربول لمواجهة أتلتيكو مدريد مساء الأربعاء المقبل، في إطار الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ليفربول أتلتيكو مدريد بيرنلي آرني سلوت أليكسيس ماك أليستر

