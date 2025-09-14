توضيح رسمي بشأن إصابة ماك أليستر مع ليفربول

أوضح آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، تفاصيل إصابة لاعب الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، خلال مباراة فريقه أمام بيرنلي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وكان ليفربول قد حقق فوزًا صعبًا على بيرنلي بهدف دون رد، سجّله النجم المصري محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة (90+5)، ليواصل الفريق تربّعه على صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة (12 نقطة من 4 مباريات).

وتعرض ماك أليستر لتدخل قوي في الدقيقة 15 من اللقاء، من لاعب بيرنلي ليزلي أوجوشوكو، ما استدعى تدخل الطاقم الطبي. ورغم ذلك، تمكن اللاعب من استكمال الشوط الأول.

وقرر آرني سلوت استبدال ماك أليستر بين الشوطين، حيث دفع باللاعب كونور برادلي بديلًا له.

وفي تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أكد سلوت أن استبعاد ماك أليستر كان قرارًا تكتيكيًا، دون الإشارة إلى وجود إصابة خطيرة، مما يُبقي الباب مفتوحًا لمشاركته في المباراة المقبلة.

ويستعد ليفربول لمواجهة أتلتيكو مدريد مساء الأربعاء المقبل، في إطار الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.