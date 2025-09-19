قبل ديربي ميرسيسايد.. ليفربول "ضحية مفضلة" لجريليش

يستضيف ملعب "أنفيلد" مباراة ليفربول وإيفرتون في ديربي ميرسيسايد بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق أحداث مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الثانية والنصف ظهر غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يدخل الريدز موقعة الغد وهو بالعلامة الكاملة بعدما حقق 4 انتصارات، جعلته متربعًا على عرش الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة.

ويقع إيفرتون في المركز السادس بجدول ترتيب بريميرليج برصيد 7 نقاط من فوزين وخسارة وتعادل.

جريليش ضد ليفربول

يعرف جاك جريليش جناح نادي إيفرتون شباك ليفربول جيدًا سواء بالتسجيل أو الصناعة.

وخاض جريليش 7 مباريات ضد ليفربول بقميص أستون فيلا ومانشستر سيتي.

ويمتلك صاحب الـ 30 عاما عددًا أكبر من المساهمات التهديفية في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليفربول مقارنة بأي فريق آخر (7 مباريات - 3 أهداف، و4 تمريرات حاسمة).

