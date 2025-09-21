المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
هدف قاتل.. مارتينيلي يمنح أرسنال التعادل أمام مانشستر سيتي (فيديو)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

08:31 م 21/09/2025
مارتينيلي

احتفال جابرييل مارتينيلي

أحيا جابرييل مارتينيلي، آمال أرسنال في مباراته ضد مانشستر سيتي، بعدما سجل هدف التعادل في الوقت بدل من الضائع، خلال المباراة المقامة الآن ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي انطلقت بحلول السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، لحساب الجولة الخامسة من البريميرليج، على ملعب الإمارات.

عودة أرسنال

هدف جابرييل مارتينيلي جاء بعد تمريرة طولية في ظهر دفاع مانشستر سيتي بالكامل، أرسلها له إيزي، ثم تمكن من تسديدها ساقطة أعلى دوناروما لتسكن الشباك.

وتمكن جابرييل مارتينيلي من إحراز هدف التعادل لصالح أرسنال في الدقيقة 90+3، ليمنح الجانرز نقطة التعادل من مواجهة مانشستر سيتي.

ويعد هذا ثاني هدف يسجله جابرييل مارتينيلي في شباك مانشستر سيتي، ليرفع معدل مساهماته التهديفية إلى 5 في 12 مواجهة ضد السيتيزن، على مستوى كل البطولات، بعدما قدم 3 تمريرات حاسمة لزملائه.

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز جابرييل مارتينيلي

