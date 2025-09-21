حقق ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، رقما تاريخيا بعدما تعادل فريقه مساء اليوم الأحد، مع مانشستر سيتي بنتيجة 1-1، في الدوري الإنجليزي.

وتعادل مانشستر سيتي مع أرسنال مساء اليوم الأحد، بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هالاند الهدف الأول في المباراة عند الدقيقة التاسعة، قبل أن يتعادل جابرييل مارتينيلي لأرسنال في الدقيقة 90+3.

وبات مايكل أرتيتا هو أول مدير فني في التاريخ يُحافظ على سجله الخالي من الهزائم في خمس مباريات متتالية في بطولة الدوري أمام بيب جوارديولا الذي كان يحقق الفوز ضد معظم مدربي "بريميرليج".

ويعود أخر فوز حققه جوارديولا أمام أرتيتا ليوم 26 أبريل 2023 "أي منذ 879 يومًا"، عندما انتصر مانشستر سيتي على أرسنال بنتيجة 4-1، ضمن مباريات الجولة 33 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-23.

وبعد هذه المباراة جاءت نتائج مباريات جوارديولا ضد أرتيتا كالتالي:

1- يوم 6 أغسطس 2023.. مانشستر سيتي 2-5 أرسنال.. نهائي كأس الدرع الخيرية.

2- يوم 8 أكتوبر 2023.. مانشستر سيتي 0-1 أرسنال.. الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي 2023-24.

3- يوم 31 مارس 2024.. مانشستر سيتي 0-0 أرسنال.. الجولة 30 للدوري الإنجليزي 2023-24.

4- يوم 22 سبتمبر 2024.. مانشستر سيتي 2-2 أرسنال.. الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي الممتاز 2024-25.

5- يوم 2 فبراير 2025.. مانشستر سيتي 1-5 أرسنال.. الجولة 24 للدوري الإنجليزي الممتاز 2024-25.

6- يوم 21 سبتمبر 2025.. مانشستر سيتي 1-1 أرسنال.. الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي الممتاز 2025-26.