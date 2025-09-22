تحدث اللاعب المصري محمد صلاح بشأن مميزات زميله الفرنسي هوجو إيكيتيكي، المنضم إلى نادي ليفربول في الصيف.

وانضم إيكيتيكي إلى صفوف ليفربول في صيف 2025، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت بـ90 مليون جنيه إسترليني، مقدمًا انطلاقة مثالية مع فريق المدرب الهولندي آرني سلوت، إذ سجل 3 أهداف في الدوري الإنجليزي حتى الآن.

تصريحات صلاح عن إيكيتيكي

حل صلاح ضيفًا على قنوات بي إن سبورتس التليفزيونية، متحدثًا بشأن الصفقات الجديدة في ليفربول، خاصة إيكيتيكي.

وقال صلاح: "يجب أن نجد التوليفة الجيدة بين جميع اللاعبين.. على كل لاعب أن يسعى لفرض نفسه في التشكيل الأساسي، وعلى كل لاعب أن يفهم طلبات المدرب وأن يحلل أداء المنافسين وألا يتردد في طرح الأسئلة".

واستفاض بشأن الوافد الفرنسي: "هوجو إيكيتيكي لاعب محير إلى حد ما.. أنت لا تتوقع منه الكثير، لكنه يذكرني بأوريجي، إنهما يشبهان بعضهما قليلًا، هو لاعب يعرف الدور المطلوب منه ويؤديه جيدًا، وسعيد بتسجيله 3 أهداف لأنني أعرف حجم الضغط الموضوع عليه بسبب القيمة التي وصل بها، أعتقد 90 مليون جنيه إسترليني".

يشار إلى أن ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بالعلامة الكاملة، بعد أن حقق 5 انتصارات متتالية.