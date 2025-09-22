يقدم لكم يلا كورة متابعة مباشرة لحفل الكرة الذهبية 2025 المقام على مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس، مساء اليوم الإثنين.

وكان الإسباني رودي من صفوف مانشستر سيتي آخر من فاز بالكرة الذهبية في 2024.

كل ما تريد معرفته عن حفل الكرة الذهبية 2025

مباشر.. حفل الكرة الذهبية 2025

ينطلق حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2025 في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الإثنين، بتوقيت القاهرة، على أن يتابع يلا كورة الأحداث التي تسبق ذلك الموعد، لحظة بلحظة.

وفد برشلونة

وصل وفد برشلونة الذي يترأسه خوان لابورتا إلى باريٍس، عبر طائرة خاصة، كما ظهر اللاعبون المرشحون لجوائز الكرة الذهبية المختلفة ضمن البعثة الكاتالونية، يتقدمهم يامال ورافينيا.

وقال لابورتا في أول تعليق له: "أتمنى فوز لاعب من برشلونة بالكرة الذهبية.. ولدينا أيضًا لاعبين مرشحين لجائزة كوبا، ومرشحات لجائزة أفضل لاعبة وأفضل حارسة، وكذلك فليك".

ما هي جوائز حفل الكرة الذهبية 2025؟

- جائزة الكرة الذهبية للرجال

- جائزة الكرة الذهبية للسيدات

- جائزة كوبا للرجال: أفضل لاعب شاب

- جائزة كوبا للسيدات: أفضل لاعبة شابة

- جائزة ياشين للرجال: أفضل حارس مرمى

- جائزة ياشين للسيدات: أفضل حارس مرمى

- جائزة كرويف للرجال: أفضل مدرب لفريق رجال

- جائزة كرويف للسيدات: أفضل مدرب لفريق سيدات

- أفضل ناد رجالي

- أفضل ناد نسائي

- جائزة جيرد مولر للرجال: أفضل هداف

- جائزة جيرد مولر للسيدات: أفضل هدافة

- جائزة سقراط: أفضل عمل إنساني للاعب أو لاعبة كرة قدم

لا أحد يعلم الفائز بالكرة الذهبية 2025

ذكر موقع فوت ميركاتو الفرنسي أن مجلة فرانس فوتبول غيرت عاداتها بشأن إبلاغ الفائز بالكرة الذهبية، خوفًا من التسريبات المعتادة، ما يجعل نسخة 2025 الأكثر إثارة في التاريخ.

ومن المنتظر أن تظهر الدهشة على ملامح الفائز بالكرة الذهبية، فور أن يذكر البرازيلي رونالدينيو اسمه، حيث يقدم الجائزة هذا العام.

تذكير.. المرشحون في الكرة الذهبية 2025

- محمد صلاح (ليفربول)

- جود بيلينجهام (ريال مدريد)

- عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)

- جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان- مانشستر سيتي)

- ديزيري دوي (باريس سان جيرمان)

- دينزل دومفريس (إنتر)

- سيرهو جيراسي (بوروسيا دورتموند)

- فيكتور جيوكيريس (سبورتينج لشبونة- أرسنال)

- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

- أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)

- هاري كين (بايرن ميونخ)

- خفيتشا كفاراتسخيليا (نابولي - باريس سان جيرمان)

- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)

- أليكسس ماك أليستر (ليفربول)

- لاوتارو مارتينيز (إنتر)

- كيليان مبابي (ريال مدريد)

- سكوت ماكتومناي (نابولي)

- نونو مينديز (باريس سان جيرمان)

- جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)

- مايكل أوليز (بايرن ميونخ)

- كول بالمر (تشيلسي)

- بيدري (برشلونة)

- رافينيا (برشلونة)

- ديكلان رايس (أرسنال)

- فابيان رويز (باريس سان جيرمان)

- فيرجيل فان دايك (ليفربول)

- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

- فيتينيا (باريس سان جيرمان)

- فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن- ليفربول)

- لامين يامال (برشلونة)

حضور الخليفي

اختار ناصر الخليفي، مالك باريس سان جيرمان، الحضور إلى حفل الكرة الذهبية 2025، رغم أن فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي سيخوض في التوقيت ذاته، مباراة جماهيرية ضد أولمبيك مارسيليا في ملعب فيلودروم.

تضارب المواعيد من شأنه أن يحرم 5 لاعبين من صفوف باريس سان جيرمان من الحضور إلى حفل الكرة الذهبية، أبرزهم أشرف حكيمي ونونو مينديز.

صلاح يترقب

لا يوجد تأكيد بشأن حضور محمد صلاح إلى حفل الكرة الذهبية 2025 حتى الآن.

رغم ذلك، يأمل محمد صلاح في الحصول على مركز أفضل من المراكز السابقة التي احتلها في ترتيب الكرة الذهبية بين 2018 و2023، إذ ظهر خامسًا في مناسبتين، وسادسًا في مرة، وسابعًا في أخرى، إلى جانب المركز الحادي عشر.

المراكز الخمسة الأخيرة في الكرة الذهبية

26- إيرلينج هالاند

27- ديكلان رايس

28- فيرجيل فان دايك

29- فلوريان فيرتز

30- مايكل أوليز

2️⃣6️⃣ Erling Haaland

2️⃣7️⃣ Declan Rice

2️⃣8️⃣ Virgil van Dijk

2️⃣9️⃣ Florian Wirtz

3️⃣​0️⃣​ Michael Olise#ballondor pic.twitter.com/ejRt6QNIPg — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

من المركز 21 إلى 25

21- سيرهو جيراسي

22- أليكسس ماك أليستر

23- جود بيلينجهام

24- فابيان رويز

25- دينزل دومفريس

أناقة ديمبيلي

يظهر الفرنسي عثمان ديمبيلي في أناقة كاملة قبل حضور حفل الكرة الذهبية 2025، مستغلًا إصابته التي أبعدته من قائمة باريس سان جيرمان أمام مارسيليا.

أسوأ مركز لهالاند

احتل النرويجي إيرلينج هالاند المركز الـ26 كأسوأ مركز له في ترتيب الكرة الذهبية منذ ترشحه لأول مرة عام 2021.

- الكرة الذهبية 2021: المركز الـ11

- الكرة الذهبية 2022: المركز الـ10

- الكرة الذهبية 2023: المركز الـ2

- الكرة الذهبية 2024: المركز الـ5

- الكرة الذهبية 2025: المركز الـ26

من المركز 16 إلى 20

16- فينيسيوس جونيور

17- روبرت ليفاندوفسكي

18- سكوت ماكتومناي

19- جواو نيفيز

20- لاوتارو مارتينيز

من المركز 11 إلى 15

11- بيدري

12- خفيتشا كفاراتسخيليا

13- هاري كين

14- ديزيري دوي

15- فيكتور جيوكيريس

أفضل 10 لاعبين

بعد إعلان المراكز من الحادي عشر إلى الثلاثين، تبقى 10 لاعبين آخرين سيحتلون المراكز من الأول حتى العاشر في ترتيب الكرة الذهبية 2025، هم..

- محمد صلاح

- عثمان ديمبيلي

- جيانلويجي دوناروما

- أشرف حكيمي

- كيليان مبابي

- نونو مينديز

- كول بالمر

- رافينيا

- فيتينيا

- لامين يامال

رقم قياسي لباريس سان جيرمان

تضم قائمة أفضل 10 لاعبين في ترتيب الكرة الذهبية 5 لاعبين ارتدوا قميص باريس سان جيرمان في الموسم الماضي، ما يعادل رقمًا قياسيًا حققه بايرن ميونخ، عندما ظهر كذلك بـ5 لاعبين في 2014.

وفاز البرتغالي كريستيانو رونالدو آنذاك بالكرة الذهبية في 2014 على حساب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

كيف يتم تحديد الفائز بالكرة الذهبية 2025؟

تختار مجلة فرانس فوتبول، الفائز بالكرة الذهبية، بناءً على تصويت الصحفيين المتخصصين في أنحاء العالم، بواقع صحفي واحد من أفضل 100 دولة في آخر تصنيف لفيفا.

ويعتمد الصحفيون على 3 معايير رئيسية في تحديد اللاعب الأفضل حول العالم، كالتالي..

- الأداء الفردي

- الأداء الجماعي والإنجازات

- السلوك والروح الرياضية (اللعب النظيف)

طالع المزيد من التفاصيل بشأن آلية احتساب النقاط في الكرة الذهبية 2025

جائزة كوبا.. يامال أفضل لاعب شاب في العالم

حصد الإسباني لامين يامال من برشلونة، جائزة كوبا، عن أفضل لاعب شاب في العالم 2025.

وتفوق يامال على كل من أيوب بوعدي وكوبارسي وإستيفاو وهويسين ولويس إسكيلي ورودريجو مورا وجواو نيفيز وكينان يلديز وديزيري دوي.

وكان يامال آخر من توج بجائزة أفضل لاعب شاب بالعالم في 2024، ليحافظ عليها للعام الثاني على التوالي.

جائزة كوبا.. لوبيز أفضل لاعبة شابة في العالم

وفازت فيكي لوبيز من برشلونة أيضًا بجائزة كوبا، عن أفضل لاعبة شابة حول العالم في 2025.

جائزة يوهان كرويف.. ويجمان أفضل مدربة في العالم

حصلت المدربة الهولندية سارينا ويجمان التي تقود المنتخب الإنجليزي على جائزة يوهان كرويف، كأفضل مدربة حول العالم 2025.

جائزة يوهان كرويف.. إنريكي أفضل مدرب في العالم

ذهبت جائزة يوهان كرويف عن أفضل مدرب في العالم 2025 إلى الإسباني لويس إنريكي الذي قاد باريس سان جيرمان إلى تحقيق 5 ألقاب محلية وقارية.

واستطاع لويس إنريكي أن يتفوق على أنطونيو كونتي (مدرب نابولي) وهانز فليك (مدرب برشلونة) وإنزو ماريسكا (مدرب تشيلسي) وآرني سلوت (مدرب ليفربول).

جائزة ليف ياشين.. دوناروما أفضل حارس في العالم

تمكن الإيطالي جيانلويجي دوناروما من الفوز بجائزة ياشين عن أفضل حارس في العالم 2025.

وظهر دوناروما في صدارة ترتيب أفضل حراس العالم، متفوقًا على أليسون وسومر وكورتوا وبونو ورايا وأوبلاك ومارتينيز وشوفالييه وسيلس، على الترتيب.

جائزة ليف ياشين.. هامبتون أفضل حارسة في العالم

وفي فئة السيدات، فازت الإنجليزية هانا هامبتون من تشيلسي بجائزة أفضل حارسة في العالم 2025.

جائزة جيرد مولر.. جيوكيريس أفضل هداف في 2025

نجح فيكتور جيوكيريس في الحصول على جائزة جيرد مولر عن أفضل هداف في عام 2025، باحتساب أهدافه مع النادي والمنتخب، حيث كان السويدي يلعب لصالح سبورتينج لشبونة.

جائزة جيرد مولر.. بايور أفضل هدافة في 2025

سجلت البولندية إيفا بايور من نادي برشلونة أهدافًا في عام 2025 أكثر من أي لاعبة آخر، لتحصد جائزة جيرد مولر.

أرسنال أفضل فريق سيدات في العالم

فاز أرسنال بجائزة أفضل فريق سيدات في العالم، متفوقًا على برشلونة وتشيلسي وليون وأورلاندو برايد من الولايات المتحدة.

باريس سان جيرمان أفضل ناد في العالم

تفوق باريس سان جيرمان على تشيلسي وليفربول وبرشلونة وبوتافوجو، كأفضل ناد في العالم 2025، فيما تسلم ناصر الخليفي، الجائزة.

الكرة الذهبية 2025.. بونماتي أفضل لاعبة في العالم

للعام الثالث على التوالي، حافظت الإسبانية أيتانا بونماتي من صفوف برشلونة على الكرة الذهبية، كأفضل لاعبة حول العالم في 2025.

مركز صلاح في الكرة الذهبية 2025

احتل النجم المصري محمد صلاح المركز الرابع في ترتيب الكرة الذهبية 2025، كأفضل مركز في مسيرته.

الكرة الذهبية 2025.. عثمان ديمبيلي أفضل لاعب في العالم