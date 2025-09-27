اقترب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني السابق لنادي نوتينجهام فورست، من قيادة فريق وست هام بعد إقالة جراهام بوتر.

وأعلن نادي وست هام يونايتد، إقالة جراهام بوتر من تدريب الفريق بشكل رسمي، بسبب سوء النتائج.

نونو سانتو خلفاً لجراهام بوتر

سيصبح نونو سانتو المدير الفني الجديد لنادي وست هام بعد إقالة جراهام بوتر، وفقاً لما نشره الصحفي الشهير "فابريزيو رومانو".

وأشار "رومانو"، إلى أن الطرفان وافقا على العقد وسيقود المدرب البرتغالي التدريب الأول له مع وست هام في وقت لاحق اليوم.

وسبق وتمت إقالة نونو سانتو من تدريب نوتينجهام فورست بعد توتر علاقته مع إيفانجيلوس ماريناكيس مالك النادي وسوء نتائج الفريق.

ويقع وست هام في المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط، جمعها من انتصار وحيد و4 هزائم.