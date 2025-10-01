سلوت يؤكد غياب أليسون عن ليفربول أمام تشيلسي

أكد أرني سلوت، مدرب ليفربول، غياب أليسون بيكر، حارس مرمى فريقه، عن المباراة المقبلة بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام تشيلسي، بعدما خرج مصابا من مواجهة جالاتا سراي التركي في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.

حارس المرمى البرازيلي لم يتمكن من الاستمرار في اللعب بعد تعرضه للإصابة في المباراة التي خسرها ليفربول 0-1 أمام جالاتا سراي، ليدخل جورجي مامارداشفيلي بدلا منه في الدقيقة 56.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "عندما ركض أليسون بسرعة للخلف، شعر بشيء ما، علينا أن ننتظر".

وأضاف: "لا يمكنني أن أقول ما الذي حدث لأنني لست طبيبا، ولكن عندما يركض اللاعب للخلف، ويشعر بشيء، ثم يسقط على الأرض ولا يعود إلى الملعب، فهذا معناه عادة أنه يعاني من شيء ما، على عكس ما فعله اللاعبون الآخرون، الذين سقطوا عدة مرات وعادوا للعب وكأن شيئا لم يكن".

وأوضح: "لكن لاعبينا لا يفعلون هذا، لذلك عندما يسقط أحد لاعبي فريقي على الأرض، أشعر في أغلب الأحيان بالقلق من الأسوأ، وبالأسوأ أعني أنه لن يتمكن من استكمال المباراة، وهذا ما حدث بالفعل مع أليسون".

وواصل: "على الأرجح لن يتمكن من المشاركة في مباراة السبت (ضد تشيلسي)، هذا بنسبة 99.9%".

وشوهد أليسون وهو يغادر ملعب رامس بارك وهو يمشي بحذر، في حين خرج المهاجم هوجو إيكيتيكي مصابا أيضا في الشوط الثاني.

وعن حالة إيكيتيكي قال سلوت: "لم أكن أظن في البداية أنه تعرض لإصابة، لكن هوجو شعر بشيء ما، بعد المباراة، تكون هذه اللحظات دائما صعبة، لأن اللاعبين يشعرون وكأن الأمر ليس خطيرا".

وأتم: "ولكن مجرد المشي شيء، والركض السريع والتسديد على المرمى شيء مختلف تماما، قال إنه لم يعد قادرا على الاستمرار، لذلك اضطررنا لتبديله، دعونا نرى حالته قبل مطلع الأسبوع".

جدول مباريات اليوم