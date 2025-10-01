أعرب ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، عن سعادته بالتزام لاعبيه الأساسيين بمستقبلهم مع النادي، مؤكداً أن رغبتهم في البقاء تعكس طموحهم في تحقيق البطولات داخل شمال لندن.

وجاءت تصريحات أرتيتا بعد إعلان المدافع الفرنسي ويليام ساليبا توقيع عقد جديد طويل الأمد يمتد حتى عام 2030، على الرغم من وجود اهتمام من جانب ريال مدريد للتعاقد معه.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا: "هذا يوضح أنهم ينتمون لهذا النادي، وأنهم يشاركون نفس الطموح مع الإدارة، ويرغبون في مواصلة مسيرتهم هنا."

وانضم ساليبا إلى أرسنال قادما من سانت إيتيان الفرنسي في يوليو 2019، وشارك مع النادي الإنجليزي في 140 مباراة بكل البطولات.