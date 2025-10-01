المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أرتيتا يشيد بالتزام لاعبي أرسنال ورغبتهم في صناعة المجد مع النادي

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

12:58 م 01/10/2025
أرتيتا

أرتيتا

أعرب ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، عن سعادته بالتزام لاعبيه الأساسيين بمستقبلهم مع النادي، مؤكداً أن رغبتهم في البقاء تعكس طموحهم في تحقيق البطولات داخل شمال لندن.

وجاءت تصريحات أرتيتا بعد إعلان المدافع الفرنسي ويليام ساليبا توقيع عقد جديد طويل الأمد يمتد حتى عام 2030، على الرغم من وجود اهتمام من جانب ريال مدريد للتعاقد معه.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا: "هذا يوضح أنهم ينتمون لهذا النادي، وأنهم يشاركون نفس الطموح مع الإدارة، ويرغبون في مواصلة مسيرتهم هنا."

وانضم ساليبا إلى أرسنال قادما من سانت إيتيان الفرنسي في يوليو 2019، وشارك مع النادي الإنجليزي في 140 مباراة بكل البطولات.

 

أرسنال الدوري الإنجليزي أرتيتا

