ليفربول يقطع الطريق أمام ريال مدريد لضم مدافعه

قطع نادي ليفربول الطريق أمام ريال مدريد بشأن ضم مدافع الفريق الفرنسي إبراهيما كوناتي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صاحب الـ26 عامًا ينتهي عقده مع ليفربول في صيف 2026، إلا أن هناك محاولات تُجرى من أجل تجديد عقد الدولي الفرنسي لقطع الطريق على ريال مدريد.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن نادي ليفربول يثق في قدرته على الوصول إلى اتفاق لتجديد عقد كوناتي، الذي عُرض عليه للتجديد قبل أسبوعين.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن نادي ليفربول واثق هذه المرة من القدرة على الوصول إلى اتفاق مع الدولي الفرنسي، الذي طلب تحسين عقده من أجل الموافقة على البقاء مع "الريدز".

وكان كوناتي قد انتقل إلى صفوف ليفربول قادمًا من لايبزيج في صيف 2021، حيث استطاع أن يتوج بالعديد من الألقاب، وكان أبرزها الفوز بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2024-2025.

ويمتلك كوناتي تسع مباريات مع ليفربول خلال هذا الموسم في كافة المسابقات، سواء محلية أو قارية.