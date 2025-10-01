المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ليفربول يقطع الطريق أمام ريال مدريد لضم مدافعه

محمد همام

كتب - محمد همام

02:15 م 01/10/2025
إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول

كوناتي مدافع فريق ليفربول

قطع نادي ليفربول الطريق أمام ريال مدريد بشأن ضم مدافع الفريق الفرنسي إبراهيما كوناتي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صاحب الـ26 عامًا ينتهي عقده مع ليفربول في صيف 2026، إلا أن هناك محاولات تُجرى من أجل تجديد عقد الدولي الفرنسي لقطع الطريق على ريال مدريد.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن نادي ليفربول يثق في قدرته على الوصول إلى اتفاق لتجديد عقد كوناتي، الذي عُرض عليه للتجديد قبل أسبوعين.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن نادي ليفربول واثق هذه المرة من القدرة على الوصول إلى اتفاق مع الدولي الفرنسي، الذي طلب تحسين عقده من أجل الموافقة على البقاء مع "الريدز".

وكان كوناتي قد انتقل إلى صفوف ليفربول قادمًا من لايبزيج في صيف 2021، حيث استطاع أن يتوج بالعديد من الألقاب، وكان أبرزها الفوز بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2024-2025.

ويمتلك كوناتي تسع مباريات مع ليفربول خلال هذا الموسم في كافة المسابقات، سواء محلية أو قارية.

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ريال مدريد ليفربول الدوري الإسباني كوناتي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

