المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

0 0
15:00
بيراميدز

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا
موناكو

موناكو

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
سان جيلواز

سان جيلواز

- -
19:45
نيوكاسل

نيوكاسل

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

0 2
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

دوري أبطال أوروبا
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

جارناتشو: لا يمكنني أن أقول شيئا سلبيا عن مانشستر يونايتد

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:23 م 01/10/2025
جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو

أكد أليخاندرو جارناتشو، لاعب تشيلسي، أنه لا يحمل ضغينة تجاه مانشستر يونايتد، ناديه السابق.

جارناتشو انتقل إلى تشيلسي في نهاية الميركاتو الصيفي الماضي قادما من مانشستر يونايتد مقابل 46 مليون يورو، بعد فترة صعبة قضاها مع "الشياطين الحمر" انتهت بخروجه من حسابات المدرب روبن أموريم.

وفي تصريحات لشبكة "TNT" البريطانية قال الجناح الأرجنتيني: "ليس لدي أي شيء سيئ أقوله عن فريقي السابق مانشستر يونايتد".

وأضاف: "هناك لحظات صعبة في الحياة وفي مسيرة لاعب كرة القدم، أنا سعيد جدا بوجودي هنا الآن، واللعب في دوري أبطال أوروبا".

وشارك جارناتشو في 4 مباريات مع تشيلسي هذا الموسم بمختلف المسابقات، لم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف.

جدول مباريات اليوم 

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

تشيلسي مانشستر يونايتد أليخاندرو جارناتشو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وماجديبورج في برونزية بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

0 0
بيراميدز

بيراميدز

32

هدف ضائع.. ضربة ثابتة لبيراميدز ترسل داخل منطقة الجزاء ورأسية ولا أروع من عبد الرحمن مجدي لكن كرته تمر بجوار القائم ليضيع هدف محقق على بيراميدز

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg