أكد أليخاندرو جارناتشو، لاعب تشيلسي، أنه لا يحمل ضغينة تجاه مانشستر يونايتد، ناديه السابق.

جارناتشو انتقل إلى تشيلسي في نهاية الميركاتو الصيفي الماضي قادما من مانشستر يونايتد مقابل 46 مليون يورو، بعد فترة صعبة قضاها مع "الشياطين الحمر" انتهت بخروجه من حسابات المدرب روبن أموريم.

وفي تصريحات لشبكة "TNT" البريطانية قال الجناح الأرجنتيني: "ليس لدي أي شيء سيئ أقوله عن فريقي السابق مانشستر يونايتد".

وأضاف: "هناك لحظات صعبة في الحياة وفي مسيرة لاعب كرة القدم، أنا سعيد جدا بوجودي هنا الآن، واللعب في دوري أبطال أوروبا".

وشارك جارناتشو في 4 مباريات مع تشيلسي هذا الموسم بمختلف المسابقات، لم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف.

