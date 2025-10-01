توج النجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في الجولة السادسة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان هالاند يتنافس مع 7 لاعبين آخرين على جائزة أفضل لاعب في الجولة السادسة في الدوري الإنجليزي، هم: ديكلان رايس (أرسنال)، شون لونجستاف (نيوكاسل)، روبن رويفس (سندرلاند)، إيجور تياجو (برينتفورد)، دايتشي كامادا (كريستال بالاس)، داني ويلبيك (برايتون) وإمليانو بوينديا (أستون فيلا).

هالاند لاعب الجولة السادسة

وحصد هالاند على نسبة تصويت وصلت إلى 30% ليتفوق على ديكلان رايس أقرب منافسيه الذي حصل على نسبة تصويت وصلت 21%.

شون لونجستاف حصل على نسبة 17%، روبن رويفس حصل على نسبة 10%، إيجور تياجو حصل على نسبة 8%، دايتشي كامادا وداني ويلبيك حصلوا على 5% وإمليانو بوينديا حصل على نسبة 4%.

وتألق هالاند خلال مباراة بيرنلي في الجولة السادسة والتي انتهت بفوز مانشستر سيتي بنتيجة (5-1)، حيث سجل هدفين وصنع هدفاً.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها هالاند على جائزة أفضل لاعب في الجولة، بعد كلا من: ريتشاليسون (توتنهام)، جواو بالينيا (توتنهام)، دومينيك سوبوسلاي (ليفربول)، لوكاس بيرجفال (توتنهام)، ريان جرافينبرخ (ليفربول).