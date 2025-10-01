أكد كيرتس جونز لاعب ليفربول على ضرورة التحلي بالهدوء بعد تعرض فريقه لهزيمتين متتاليتين أمام كريستال بالاس وجالاتا سراي.

وخسر ليفربول أمام كريستال بالاس 2-1 في الدوري الإنجليزي، ثم تلقى الهزيمة من جالاتا سراي بنتيجة 1-0 بدوري أبطال أوروبا.

وقال جونز في تصريحات عبر الموقع الرسمي لليفربول: "ما يحدث هو جزء من اللعبة، أقولها دائما، ستكون مجنونا إذا كنت تعتقد أنك قادر على الفوز في كل مباراة".

وأضاف: "من الواضح أنك ترغب في الفوز دائما، لكن الحقيقة أن الفرق التي تواجهها هي فرق عالمية، ومن الطبيعي أن تخسر، إنها ببساطة طريقة للعودة إلى المسار الصحيح"

وتابع: "لدينا مباراة كبرى بعد 3 أيام، على اللاعبين أن يتحلوا بالهدوء".

وأكد: "إنه جزء من اللعبة، ليس من السيء أن نخسر، لكن علينا فقط الحفاظ على الهدوء، وسيتغير كل شيء بالطبع".

