كلام فى الكورة
لاعب ليفربول: علينا أن نتحلى بالهدوء.. والخسارة في كرة القدم واردة

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:05 م 01/10/2025
ليفربول - كريستال بالاس

ليفربول وكريستال بالاس

أكد كيرتس جونز لاعب ليفربول على ضرورة التحلي بالهدوء بعد تعرض فريقه لهزيمتين متتاليتين أمام كريستال بالاس وجالاتا سراي.

وخسر ليفربول أمام كريستال بالاس 2-1 في الدوري الإنجليزي، ثم تلقى الهزيمة من جالاتا سراي بنتيجة 1-0 بدوري أبطال أوروبا.

وقال جونز في تصريحات عبر الموقع الرسمي لليفربول: "ما يحدث هو جزء من اللعبة، أقولها دائما، ستكون مجنونا إذا كنت تعتقد أنك قادر على الفوز في كل مباراة".

وأضاف: "من الواضح أنك ترغب في الفوز دائما، لكن الحقيقة أن الفرق التي تواجهها هي فرق عالمية، ومن الطبيعي أن تخسر، إنها ببساطة طريقة للعودة إلى المسار الصحيح"

وتابع: "لدينا مباراة كبرى بعد 3 أيام، على اللاعبين أن يتحلوا بالهدوء".

وأكد: "إنه جزء من اللعبة، ليس من السيء أن نخسر، لكن علينا فقط الحفاظ على الهدوء، وسيتغير كل شيء بالطبع".

للتعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

 

ليفربول محمد صلاح كريستال بالاس جالاتا سراي كيرتس جونز

