ذكرت تقارير صحفية أن مستقبل فيديريكو كييزا، جناح ليفربول والمنتخب الإيطالي، بات غامضًا مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية، في ظل معاناته من قلة دقائق اللعب تحت قيادة المدرب الهولندي أرني سلوت.

بداية مخيبة في أنفيلد

وانضم كييزا (27 عامًا) إلى ليفربول في صيف 2024 قادمًا من يوفنتوس مقابل 12.5 مليون جنيه إسترليني، في صفقة اعتبرها كثيرون ناجحة نظرًا لقيمته وخبرته الدولية، لا سيما بعد تألقه في بطولة يورو 2020.

لكن اللاعب الإيطالي لم ينجح في فرض نفسه أساسيًا مع "الريدز"، حيث اكتفى بأدوار ثانوية خلف نجوم الخط الهجومي، ما جعله بعيدًا عن حسابات سلوت في المباريات الكبرى، وصولًا إلى استبعاده من قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

عروض إيطالية مطروحة

وبحسب موقع كالتشيو ميركاتو، فإن كييزا أصبح هدفًا لأربعة أندية من الدوري الإيطالي، هي ميلان، إنتر ميلان، أتالانتا، ونابولي، وجميعها أبدت استعدادها للتحرك في يناير المقبل إذا قرر اللاعب خوض تجربة جديدة.

تؤكد التقارير أن قرار كييزا النهائي سيعتمد على حجم مشاركته مع ليفربول خلال الأسابيع القادمة. ففي حال استمرار تجاهله، فإن رحيله في الشتاء سيكون خطوة شبه مؤكدة، خصوصًا مع اقتراب كأس العالم ورغبة مدرب منتخب إيطاليا رينو غاتوزو في متابعته بشكل منتظم لضمان جاهزيته.

مستقبل غامض

الجناح الإيطالي رفض في السابق عروضًا للرحيل في يناير الماضي وفي الصيف الأخير، مفضلًا البقاء في ميرسيسايد، لكن الوضع الحالي قد يدفعه لإعادة التفكير.

وإذا لم يحصل على دقائق كافية قريبًا، فقد يشهد سوق الانتقالات الشتوية عودته مجددًا إلى الكالتشيو.