ذا أثلتيك: أليسون بيكر يغيب عن ليفربول 6 أسابيع

وسام محمد

كتب - وسام محمد

08:48 م 02/10/2025
أليسون بيكر حارس ليفربول

أليسون بيكر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن مدة غياب أليسون بيكر حارس مرمى نادي ليفربول، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة جالاتا سراي التركي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وخسر ليفربول أمام جالاتا سراي بهدف نظيف في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان أليسون قد تعرض لإصابة في أوتار الركبة خلال المباراة ضد الفريق التركي، حيث إنه خضع للكشف الطبي اليوم الخميس لتحديد مدة غيابه بشكل رسمي، وفقًا لصحيفة "ذا أتلتيك".

مدة غياب أليسون بيكر عن ليفربول

وبحسب شبكة ذا أتلتيك البريطانية، فإنه من المرجح أن يغيب أليسون بيكر عن الملاعب حتى فترة التوقف الدولي في نوفمبر بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة، حيث سيغيب لمدة تصل إلى ستة أسابيع.

ويغيب أليسون بيكر، عن مباريات تشيلسي ومانشستر يونايتد وفرانكفورت وبرينتفورد وكريستال بالاس وأستون فيلا وريال مدريد ومانشستر سيتي.

وقد شهد فريق ليفربول نتائج سلبية مؤخرًا، حيث تعرض للهزيمة في مباراة كريستال بالاس بالجولة السادسة، ليمنى الفريق بأول خسارة له في الدوري، إلى جانب الخسارة أمام جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا.

 

 

مباراة ليفربول القادمة
