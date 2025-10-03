المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

0 1
20:00
المصري

المصري

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

2 1
20:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا

هيلاس فيرونا

0 0
21:45
ساسولو

ساسولو

الدوري الإنجليزي
بورنموث

بورنموث

0 0
22:00
فولهام

فولهام

الدوري الإسباني
أوساسونا

أوساسونا

0 1
22:00
خيتافي

خيتافي

الدوري المصري
سموحة

سموحة

2 0
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

كأس العالم تحت 20 عاما
اوكرانيا - شباب

اوكرانيا - شباب

- -
23:00
باراجواي - شباب

باراجواي - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد تألقه في البريميرليج.. هل ينجح أرسنال في تحصين نجمه من إغراءات أوروبا؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:57 م 03/10/2025
أرسنال

بايرن ميونيخ يغازل تيمبر

كشف مصدر مطلع أن نادي بايرن ميونيخ الألماني تواصل مع محيط الهولندي جورين تيمبر، مدافع أرسنال، الذي وصفه مدربه ميكيل أرتيتا مؤخرًا بأنه "استثنائي"، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها هذا الموسم.

وشارك تيمبر (24 عامًا) في جميع مباريات أرسنال الست بالدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، مسجلًا هدفين وصانعًا لآخر، ليصبح أحد أبرز عناصر الفريق اللندني الذي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب.

تيمبر بين التجديد مع أرسنال وإغراء البايرن

ووفقًا لتقارير من موقع "ذا أثليتيك"، فإن إدارة أرسنال بدأت بالفعل مفاوضات مع اللاعب من أجل توقيع عقد جديد، في ظل اهتمام أندية أوروبية كبرى بخدماته.

أما موقع "كوت أوفسايد" فقد أشار إلى أن بايرن ميونيخ ونادٍ أوروبي آخر تواصلا مع اللاعب، لكن من غير المرجح أن يرحل عن "الجانرز"، حيث تسير مفاوضات التجديد بشكل إيجابي رغم عدم تحديد جدول زمني لإتمام الصفقة.

ويتمسك أرتيتا باللاعب المتعدد الاستخدامات، وسط شائعات حول اهتمام بعض الأندية الإنجليزية به، حيث جرى الحديث عن قيمة قد تصل إلى 30 مليون جنيه إسترليني، مع ربط اسمه سابقًا بإيفرتون.

أرسنال مهتم بلاعب وسط باريس سان جيرمان

وفي سياق متصل، ارتبط اسم أرسنال بالاهتمام بلاعب وسط باريس سان جيرمان وارن زاير-إيمري، فيما كشفت تقارير أن الجانرز حاولوا التعاقد مع موهبة كومو نيكو باز، غير أن اللاعب يفضل العودة إلى ريال مدريد، الذي يمتلك بند إعادة شرائه.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من هنا

الدوري الإنجليزي أرسنال بايرن ميونيخ الدوري الألماني ميكيل أرتيتا جورين تيمبر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg