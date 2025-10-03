كشف مصدر مطلع أن نادي بايرن ميونيخ الألماني تواصل مع محيط الهولندي جورين تيمبر، مدافع أرسنال، الذي وصفه مدربه ميكيل أرتيتا مؤخرًا بأنه "استثنائي"، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها هذا الموسم.

وشارك تيمبر (24 عامًا) في جميع مباريات أرسنال الست بالدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، مسجلًا هدفين وصانعًا لآخر، ليصبح أحد أبرز عناصر الفريق اللندني الذي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب.

تيمبر بين التجديد مع أرسنال وإغراء البايرن

ووفقًا لتقارير من موقع "ذا أثليتيك"، فإن إدارة أرسنال بدأت بالفعل مفاوضات مع اللاعب من أجل توقيع عقد جديد، في ظل اهتمام أندية أوروبية كبرى بخدماته.

أما موقع "كوت أوفسايد" فقد أشار إلى أن بايرن ميونيخ ونادٍ أوروبي آخر تواصلا مع اللاعب، لكن من غير المرجح أن يرحل عن "الجانرز"، حيث تسير مفاوضات التجديد بشكل إيجابي رغم عدم تحديد جدول زمني لإتمام الصفقة.

ويتمسك أرتيتا باللاعب المتعدد الاستخدامات، وسط شائعات حول اهتمام بعض الأندية الإنجليزية به، حيث جرى الحديث عن قيمة قد تصل إلى 30 مليون جنيه إسترليني، مع ربط اسمه سابقًا بإيفرتون.

أرسنال مهتم بلاعب وسط باريس سان جيرمان

وفي سياق متصل، ارتبط اسم أرسنال بالاهتمام بلاعب وسط باريس سان جيرمان وارن زاير-إيمري، فيما كشفت تقارير أن الجانرز حاولوا التعاقد مع موهبة كومو نيكو باز، غير أن اللاعب يفضل العودة إلى ريال مدريد، الذي يمتلك بند إعادة شرائه.