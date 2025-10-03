ليفربول قد يخسر المعركة.. 5 أندية تستهدف ضم جويهي

كشفت تقارير صحفية عالمية عن وجود رغبة من عدد من الأندية الأوروبية في التعاقد مع مارك جويهي، مدافع كريستال بالاس، عقب نهاية عقده مع ناديه.

وينتهي عقد قائد كريستال بالاس في صيف 2026، مما يسمح له بالاتفاق مع أي نادٍ بمجرد دخوله الفترة الحرة خلال سوق الانتقالات الشتوية، على أن ينتقل مجانًا بعد نهاية عقده رسميًا.

وأبدى مارك جويهي عدم رغبته في تجديد عقده، وهو ما فتح الباب أمام كبار أندية القارة العجوز للتفاوض معه.

وذكرت صحيفة CaughtOffside العالمية أن أندية مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، وتوتنهام هوتسبير، أبدت اهتمامًا بالتعاقد مع جويهي.

وأضافت الصحيفة أن قطبي إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة، يرغبان أيضًا في ضم اللاعب في صفقة انتقال حر.

وكان جويهي قريبًا من مغادرة كريستال بالاس في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، حيث خضع للفحوصات الطبية واجتازها، إلا أن الصفقة تعطلت في اللحظات الأخيرة.

ومن المقرر أن يعود ليفربول لمحاولة التعاقد مع جويهي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بحسب تقارير صحفية إنجليزية.