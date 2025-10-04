يضرب نادي ليفربول موعدًا مع نظيره تشيلسي، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تجتمع رغبة الثنائي حامل اللقب، وبطل كأس العالم للأندية، في تحقيق الفوز لختام الموسم بالشكل الأمثل.

ويستضيف فريق تشيلسي نظيره ليفربول، ضمن منافسات الأسبوع السابع من مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويقام اللقاء على أرضية ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة لندن.

ليفربول الذي بدأ الموسم الجاري كما أراد، مرسخًا هيمنته في الدوري الإنجليزي بالتربع على قمة جدول ترتيب المسابقة، يأمل في تخطي المناسبات الكبرى بنجاح حتى لا يتأثر بفقدان نقاط قط تسلب منه لقبه.

في الجانب الآخر، تشيلسي المتوج بلقب كأس العالم للأندية، يدخل الموسم الجديد متسلحًا ببطولة قادرة على منحه دفعة مميزة نحو تحقيق المزيد، إلا أن ظهور "البلوز" لم يكن كما كان منتظرًا، ليبدأ في ترتيب حساباته بحثًا عن العودة من جديد والتي لن تتحقق إلا بتخطي الكبار.

التفوق يفضل ليفربول عن تشيلسي

التقى فريق ليفربول بنظيره تشيلسي خلال 66 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي، وظهر تفوق "الريدز" بوضوح خلال تلك المواجهات بفارق ليس بالبعيد عن منافسه "البلوز".

حقق ليفربول الفوز أمام نظيره تشيلسي خلال 25 مباراة بالمسابقة، 17 مواجهة منهم على ملعب "الريدز" وتفوق في 8 مناسبات خارج ملعبه (على ملعب البلوز).

وتفوق تشيلسي على نظيره ليفربول خلال 22 مباراة في الدوري الإنجليزي، 15 مواجهة منهم على ملعبه، وحقق الفوز خلال 7 مناسبات خارج ملعبه (على ملعب الريدز).

وفرض التعادل نفسه على 19 مباراة بين تشيلسي وليفربول في الدوري الإنجليزي.

صلاح يجيد الظهور أمام تشيلسي

اقتحم محمد صلاح قائمة الهدافين في مواجهات تشيلسي وليفربول برصيد 5 أهداف، سجلها الدولي المصري بقميص الريدز بالدوري الإنجليزي، ليتساوى مع مجموعة من الأساطير سجلت الرصيد ذاته في تلك القمة الكبيرة.

- محمد صلاح (ليفربول): 5 أهداف.

- جيمي فلويد (تشيلسي): 5 أهداف.

- باتريك بيرجر (ليفربول): 5 أهداف.

- مايكل أوين (ليفربول): 5 أهداف.

- فرناندو توريس (ليفربول وتشيلسي): 5 أهداف.

- روبي فاولر (ليفربول): 5 أهداف.

ترتيب تشيلسي وليفربول في الدوري

يتربع فريق ليفربول على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد مرور 6 جولات من عمر المسابقة، برصيد 15 نقطة إذ نجح "الريدز" في تحقيق الفوز خلال 5 مباريات وخسر مواجهة.

ويتواجد تشيلسي في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري، برصيد 8 نقاط إذ اكتفى "البلوز" بتحقيق الفوز في مواجهتين وتعادل وخسر في مثلهما، بعد مرور 6 جولات من المسابقة.

فارق النقاط الذي يظهر تفوق ليفربول، لن يكون كافيًا للريدز من أجل تحقيق الفوز أمام تشيلسي، إذ تعد المواجهة من المباريات الكلاسيكية المميزة التي لا يُتوقع من بطلها في النهاية، ويظل الحسم ممكنًا لكلاهما حتى اللحظة الأخيرة من المباراة التي ستنطلق مساء اليوم السبت.

موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول والقناة الناقلة

تنطلق مباراة تشيلسي أمام ليفربول، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وسط أجواء مثيرة من المترقب الشعور بها بملعب ستامفورد بريدج.

وتنقل شبكة قنوات "بي إن سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في مصري، مواجهة تشيلسي أمام ليفربول، وبالتحديد عبر قناة "بي إن سبورت 1".