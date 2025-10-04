تراجع سعر الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، في لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما ارتفعت قيمة إرلينج هالاند، ليصبح أغلى لاعب في الفانتازي.

وانطلقت الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة العاشرة مساء أمس الجمعة، بمباراة بورنموث وفولهام، والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض (3-1).

انخفاض سعر محمد صلاح

وكشفت الصفحة الرسمية لفانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز، عن تراجع سعر محمد صلاح مقابل ارتفاع تكلفة شراء إرلينج هالاند، بمقدار 0.1 جنيه إسترليني.

أصبح الآن سعر محمد صلاح 14.4، بينما تكلفة شراء إرلينج هالاند، هي 14.5، ليتحول مهاجم مانشستر سيتي إلى أغلى لاعب في لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد محمد صلاح لخوض مباراة مرتقبة رفقة ليفربول ضد تشيلسي، مساء اليوم السبت، على ملعب ستامفورد بريدج، بينما سيلتقي مانشستر سيتي مع نظيره برينتفورد، غدًا الأحد، خارج ملعب الاتحاد.

وكان محمد صلاح خرج من فريق الكشافة للمثالي للأسبوع في فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما ذهبت شارة القائد إلى إرلينج هالاند للمرة الثانية تواليًا.