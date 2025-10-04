المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تكريمًا لباتريك.. أسبوع مثالي للإخوة كلويفرت في أوروبا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:39 م 04/10/2025
كلويفرت

الإخوة كلويفرت

هناك العديد من القصص العائلية التي تركت بصمتها عبر تاريخ كرة القدم، بدءًا من لاودروب وصولًا إلى ويليامز، مرورًا بعائلة دي بور، وتوريه، وميليتو، وهازارد.

ومع ذلك، من المؤكد أن قلة فقط عاشت أسبوعًا متكاملًا ومتميزًا كما فعل أبناء باتريك كلويفرت خلال ثلاثة أيام فقط.

شين كلويفرت

بدأ كل شيء يوم الأربعاء الماضي مع شين كلويفرت أصغر أفراد العائلة، في مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان (2-1) ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا للشباب.

ظهر المهاجم الشاب بعد أيام قليلة من بلوغه 18 عامًا، وكان برشلونة متأخرًا 0-1 مع تبقي أقل من نصف ساعة على نهاية المباراة، فسدد أول كرة وصلت إليه مباشرة إلى المرمى ليبدأ بها رحلة عودة الفريق الكتالوني.

روبن كلويفرت

بعد يوم واحد فقط، أضاف روبن كلويفرت الهدف الثاني لفريق أولمبيك ليون ضد لايبزيج (2-0)، ليحقق بذلك الفوز الثاني لفريق باولو فونسيكا في الدوري الأوروبي.

انضم روبن إلى الفريق الصيف الماضي قادمًا من كاسا بيا لتعزيز مركز الظهير الأيمن، واستغرق منه فقط خمس مباريات ليسجل هدفه الأول مع ليون، والهدف رقم 200 للفريق الفرنسي في مسابقات الدوري الأوروبي/يويفا.

Ruben Kluivert of Lyon celebrates his goal during the UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD2 football match between Olympique Lyonnais and FC...

جاستن كلويفرت

آخر من انضم إلى الاحتفال هو جاستن كلويفرت، بعد أيام من حصوله على لقب سجل جينيس لأكثر ركلات جزاء مسجّلة (3) في مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تمكن من تسجيل هدف في مباراة مليئة بالأمطار الغزيرة على ملعب فيتالتي ليكمل به عودة بورنموث (3-1) ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

Justin Kluivert of AFC Bournemouth celebrates scoring his team's second goal during the Premier League match between Bournemouth and Fulham at...

تكريم باتريك كلويفرت

خلال مسيرته، سجّل باتريك كلويفرت ما مجموعه 206 أهداف مع أندية مثل أياكس، ميلان، برشلونة، نيوكاسل وفالنسيا، بالإضافة إلى 40 هدفًا أخرى مع المنتخب الهولندي.

ومع ذلك، قليلون هم من جعلوه يشعر بالفخر مثل الأهداف التي سجّلها أبناؤه شين، روبن وجاستن خلال الأيام القليلة الماضية.

الدوري الإنجليزي برشلونة ليون بورنموث باتريك كلويفرت جاستن كلويفرت شين كلويفرت روبن كلويفرت

